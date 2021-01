Już w najbliższą niedzielę 31 stycznia odbędzie się 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze względu na pandemię finał będzie miał nieco inną formę, a towarzyszące mu inicjatywy realizowane będą głównie w sieci. Na ulicach Stalowej Woli i w miejscowościach ościennych kwestować będzie 126 wolontariuszy. Nie zabraknie też Światełka do Nieba.

– Ze względu na pandemię Covid-19 tegoroczny finał będzie wyjątkowy. Nie będzie imprez towarzyszących, ale nic nas nie zatrzyma – nasz sztab zagra on-line! Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo w tym roku spotykamy się w sieci. Pandemia pokazała nam, że zdrowie jest najważniejsze, dlatego też zapraszamy was na cykl wykładów naszych lokalnych specjalistów o tematyce zdrowotnej! – mówi Rafał Banasik, szef stalowowolskiego sztabu.

Środa: (27 stycznia)

Pierwsza pomoc u dzieci i dorosłych – wykład poprowadzi instruktor pierwszej pomocy AHA – Marcin Kotuła https://www.facebook.com/events/2903441259978155/

Czwartek: (28 stycznia)

Jak dbać o skórę twarzy i dłoni w dobie pandemii – wykład poprowadzi Paula Puto – mgr kosmetologii i biologii i wybitna wizażystka. https://www.facebook.com/events/445215673513806

Piątek: (29 stycznia)

Mięśnie dna miednicy u kobiet – wykład poprowadzi mgr fizjoterapii Jadwiga Sudoł, zajmująca się fizjoterapią kobiecą https://www.facebook.com/events/704023240306474/

Sobota: (30 stycznia)

Co nieco na temat naszego dobrostanu psychicznego – wykład poprowadzi Sylwia Furmanowicz-Stelmach, właścicielka Akademii Rozwoju Soward w Stalowej Woli, trenerka kompetencji miękkich i coach https://www.facebook.com/events/129911895618741/

Niedziela: (31 stycznia)

Warsztaty komunikacji interpersonalnej w kryzysie: Jak mówić w czasie pandemii – warsztaty poprowadzą dwie psycholożki: Katarzyna Nowak i Małgorzata Fąfara tworzące działalność: Tabor w drodze. https://www.facebook.com/events/3526813744098119/

Na niedzielę na godz. 16 zaplanowano również maraton zumby on-line. https://www.facebook.com/events/733531443956705/

W tym roku nie zabraknie także biegu „Policz się z cukrzycą”. Tym razem każdy uczestnik sam zdecyduje o miejscu i trasie biegu. Dzięki datkom z tej inicjatywy zakupione zostaną pompy insulinowe dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

W niedzielę w dzień finału o godzinie 20 odbędzie się tradycyjny happening Światełko do Nieba. Światełko do Nieba odbędzie się w formie kilkuminutowego pokazu fajerwerków z placu na przeciwko Miejskiego Domu Kultury. Ze względu na pandemię każdy oglądający zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz restrykcji związanych z pandemią.

W sobotę i niedziele tj. 30-31.01.2021 w galerii VIVO w godz. 10-18 będzie działał sklepik z gadżetami. Będzie można nabyć orkiestrowe koszulki, kubki, smycze i magnesy oraz inne finałowe gadżety. Dochód ze sklepiku w całości zostanie przekazany na rzecz WOŚP (można płacić kartą). Tegoroczna akcja charytatywna odbywa się pod hasłem „Finał z głową”. Tym razem Fundacja skupi się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Licytacje Stalowowolskiego Sztabu:

https://allegro.pl/uzytkownik/StalowaWolaWOSP?fbclid=IwAR2bBXs6d4rcLG9lbc_Ecf5ItizqZv09KCt0cpcoh1j-Izd8PzdUSkqIPSg&bmatch=cl-dict210105-ctx-uni-1-4-0112