We Włoszakowicach (woj. wielkopolskie) odbywały się 84. Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym. Ze „srebrem” i tytułem I wicemistrza, wrócił Patryk Stosz ze stalowowolskiego Voster ATS.

Mistrzostwa odbywały się we wszystkich kategoriach, od żaków po Elitę kobiet i mężczyzn. W tym roku trasa wyścigu była niezwykle ciężka. Były takie odcinki, że zawodnicy musieli „paplać się” w półmetrowym błocie! Kolarze Elity mieli do pokonania 20,3 km (7 okrążeń po 2,9 km). Najszybciej pokonał ją Marek Kanwa z UKS Krupiński Suszec/Konwa Bike (1:03,29). Finiszujący na drugiej pozycji Patryk Stosz stracił do niego jedną minutę i czterdzieści sekund (1:05,09). Miejsce trzecie zajął Adam Żuber z Mazowsze Serce Polski (1:06,21). Marek Kanwa został przełajowym mistrzem Polski po raz dziewiąty! Łącznie na starcie stanęło 46 zawodników, ukończyło wyścig 40.

Bardzo dobrze zaprezentowali się we Włoszakowicach zawodnicy KLKS Azalia Brzóza Królewska. W żaczkach na dystansie 2,9 km triumfował Mikołaj Klaczkowski (czas 11:44), w juniorkach mistrzostwo zdobyła Malwina Muc (dystans 8,7 km, czas 35:28), a Natalia Muskus była piąta (39:14), w Orliczkach brązowy medal wywalczyła Kinga Kalembkiewicz (11,6 km, czas 48:59).