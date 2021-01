W najbliższą środę (27 stycznia) trzecioligowa Stal Stalowa Wola rozegra sparingowy mecz z Wólczanką Wólka Pełkińska. W bramce ligowego rywala stanie prawdopodobnie Łukasz Konefał, którego Stal ma zamiar wypożyczyć do końca sezonu.

Konefał wrócił jesienią do Stali po półrocznym wypożyczeniu do GKS Katowice, w którym nie zagrał ani jednego ligowego meczu, ale nie tylko nie wywalczył sobie miejsca w pierwszej drużynie, bo także w drugiej występował sporadycznie i stąd pomysł, żeby wypożyczyć go do klubu, który będzie gwarantował mu grę, a tym samym piłkarski rozwój. Czy jednak znajdzie się taki klub, który może, jakby z urzędu zagwarantować występy komukolwiek..?