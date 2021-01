Drugie zwycięstwo w rozgrywkach podkarpackiej ligi młodzików do lat 13 odnieśli koszykarze CSM Kuźnia Stalowa Wola. Drużyna trenera Roberta Bełczowskiego pokonała w derbowym pojedynku Stal Stalowa Wola. Kuźnię do zwycięstwa poprowadził Mateusz Proń.

11-letni zawodnik rządził i dzielił w całym meczu, kończąc go z 50-punktowym dorobkiem. Z całą pewnością byłby on jeszcze bardziej okazały, gdyby trener pozwolił mu spędzić na boisku większą ilość minut. Gdyby nie ten zawodnik, który sprawdzany jest już w zespole kadetów, to Kuźnia tak łatwej przeprawy ze Stalą na pewno nie miałaby.

W tabeli na prowadzeniu Rawlplug Sokół, drugie miejsce zajmuje Basket 15 Przemyśl (nie przegrał jeszcze meczu – 7 zwycięstw na koncie), a trzeci jest MOSiR Krosno, czwarty AZS Politechnika Rzeszowska. Kuźnia zajmuje siódmą pozycję, a Stal ósmą.

CSM KUŹNIA – STAL 91:40 (18:8, 21:12, 23:11, 29:9)

KUŹNIA: Proń 50 (1×3), Allagapen 11, Drzewi 11, Boroń 8, Karwas 8, Pawusiak 2, Wyka 1, Moskal, Otto, Kacper Paleń, Kamil Paleń, Rogała.

STAL: Kędra 12, Malecki 10, Mucha 7, Frankiewicz 5, W.Zakrzewski 2, Janusz 2, Zając 2, Rakoczy, Wołoszyn, Błyskal, Ł.Zakrzewski, Bednarz.