Hutnikiem, ale nie stalowowolskim, lecz krakowskim został 26-letni napastnik Sokoła Sieniawa, Michał Kitliński. Przymierzany do gry w „Stalówce” wychowanek Stali Rzeszów podpisał kontrakt z beniaminkiem II ligi do końca sezonu 2020/21.

Pozyskaniem Kitlińskiego zainteresowana była od dłuższego czasu Stal. Były trener naszej drużyny, Szymon Szydełko już latem chciał go ściągnąć do Stalowej Woli, ale przejście zablokowali działacz klubu z Sieniawy.

Tym razem Szydełko cel osiągnął, ale już nie jako opiekun „Stalówki”, lecz Hutnika Kraków.

Michał Kitliński urodził się 14 lutego 1995 roku w Kozienicach (województwo mazowieckie). Karierę płkarską zaczynał w Stali Rzeszów, skąd przeszedł do MSP Szamotuły, następnie był w Pogoni Siedlce, Energetyku ROW Rybnik, Legionovii Legionowo, Garbarni Kraków, Stali Stalowa Wola, AC Este – włoskim klubie Serie D i Sokole Sieniawa.