15 stycznia rozpoczęły się zapisy seniorów, którzy ukończyli 80 lat, na szczepienia przeciw COVID-19. Zainteresowanie było tak duże, że w niektórych placówkach już tego samego dnia limit miejsc został wyczerpany. Osoby dzwoniące w poniedziałek, 18 stycznia, mogły już niestety nie załapać się w pierwszym terminie. Tak mogło być w przypadku jednego z mieszkańców Stalowej Woli.

– Chciałem się dzisiaj zarejestrować na szczepienie przeciw koronawirusowi. Zadzwoniłem do Ambulatorium, a tam mi powiedzieli, że u nich nie zapisują i żebym dzwonił na infolinię. Jak zadzwoniłem na tę infolinię to mi powiedzieli, że mam wypełnić zgłoszenie przez Internet. Co to ma być? Przecież mieli rejestrować wszędzie. Na przykład u Goli czy w przychodni przy szpitalu zapisują bez problemu – mówił nam zdenerwowany, ponad 80-letni mieszkaniec Stalowej Woli.

Żeby wyjaśnić zaistniałą sytuację, skontaktowaliśmy się z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli Wojciechem Korkowskim, który był bardzo zaskoczony tym zajściem i obiecał wyjaśnić to z personelem.

– Wystąpiło zapewne nieporozumienie, wskutek błędnego zrozumienia przez pacjenta naszej informacji. W naszym zakładzie pacjenci od dłuższego czasu zgłaszali akces zaszczepienia się. Zgromadziliśmy stosowne dane i te dane pacjentów w wieku 80 lat i starszych zostały już odpowiednio wprowadzone do systemu. W pierwszym okresie szczepienia, tj. do końca marca 2021 r. podmioty szczepiące otrzymają tylko 30 dawek szczepionek na tydzień – oznacza to, że do systemu może zostać wprowadzonych tylko 30 pacjentów na tydzień. W związku z powyższym miejsc na pierwszy etap szczepień nie jest dużo i zostały one już zapełnione – informuje Wojciech Korkowski.

Jak dodaje dyrektor, nie wiadomo ilu pacjentów na tydzień podmioty lecznicze będą mogły zapisać w późniejszym okresie, będzie to zależało od dostępności szczepionki. Prawdopodobnie będą to pakiety 30 dawek i ich wielokrotność. Ale doniesienia w tym zakresie zmieniają się dość często, więc zapisanie zbyt małej ilość pacjentów skutkować będzie stratą szczepionki (nadaje się ona do zaszczepienia do 5 dni po rozmrożeniu i do 6 godzin po rozcieńczeniu) lub brakiem możliwości zaszczepienia wszystkich osób zapisanych do szczepienia w przypadku zapisania zbyt dużej ich liczby. Dlatego obecnie w Ambulatorium zapisy na szczepienia po 31 marca nie są prowadzone.

– W przypadku tego 80-letniego mężczyzny, pracownicy zbierający informacje odnośnie zapisów na szczepienia mogli więc (chociaż nie pamiętają szczegółowo rozmowy ze względu dużą ilość telefonów w ciągu dnia) udzielić informacji, że w naszym zakładzie nie mamy możliwości aktualnie wpisać już pacjenta do harmonogramu szczepień, ale być może istnieje taka możliwość w innych zakładach na terenie naszego miasta – a zapisanie takie mogło być możliwe przez infolinię. Oczywiście nikt pacjentowi nie odmawiał możliwości zaszczepienia w naszym zakładzie, ale zapisanie na takie szczepienie byłoby możliwe dopiero po 31 marca 2021, natomiast skierowanie pacjenta na infolinię mogło dać mu możliwość uzyskania wcześniejszego szczepienia w innej placówce, w której być może były jeszcze miejsca w terminie do 31 marca br. Możemy umieścić pacjenta na listę rezerwową i wpisać go w harmonogram szczepień po 31 marca. Nie jest to wszystko proste i pacjenci, zwłaszcza starsi, często nie rozumieją tych zasad, a powiem, że nam samym niełatwo się w tym połapać – wyjaśnia Wojciech Korkowski.

Na terenie Stalowej Woli placówkami realizującymi szczepienia są: SPZOZ przy ulicy Kwiatkowskiego 2 – czyli tak zwane Ambulatorium, Szpital Powiatowy przy ul. Staszica 4, MEDYK przy ulicy: Hutniczej 8, Poniatowskiego 31, Staszica 4a, Energetyków 29, Dąbrowskiego 3, Okulickiego 38, szpital SANUS na ul Wojska Polskiego 8, i AQUA MED na Al. J Pawła II 2a. Do każdej z tych placówek numery telefonów publikowaliśmy w poprzednim, tj. 2 numerze „Sztafety”.

Inną drogą dostania się na szczepienie jest wypełnienie zgłoszenia poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Można też zadzwonić na całodobową, bezpłatną infolinię pod numer 989. Jeśli chodzi o ten ostatni sposób, to nasz czytelnik również napotkał przeszkody, bo osoba która z nim rozmawiała odesłała go do formularza internetowego. Dlaczego tak się stało, tego nie udało nam się ustalić, jednak skontaktowaliśmy się z rzecznikiem prasowym Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, który wyjaśnił jak powinna wyglądać taka rejestracja.

– Na infolinię można dzwonić samemu, ale też może zapisać nas ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podamy, to otrzymamy SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób można zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Gdy sami nie mamy telefonu komórkowego, możemy podać numer telefonu naszych bliskich, którzy otrzymają informację o terminie szczepienia. Podczas rejestracji wybiera się dokładny termin oraz miejsce szczepienia – informuje Rafał Śliż.

Jeżeli chodzi o formularz zgłoszeniowy, to jak mówi rzecznik, jest on dostępny od 15 stycznia, ale tylko dla osób w przedziale wiekowym 18-69 lat. Jest to formularz, za pomocą którego wyrażaamy chęć szczepienia przeciwko COVID-19. Formularz dostępny jest na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Kiedy ruszy rejestracja, każdy kto wypełnił formularz, dostanie wiadomość mailową z informacją, że ma już wystawione e-skierowanie. Wtedy będzie mógł się zarejestrować na konkretny termin.

Przypominamy również, że od 22 stycznia rusza rejestracja osób powyżej 70 roku życia. Natomiast szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

Będą dowozić seniorów na szczepienia. 25 stycznia ruszają szczepienia seniorów przeciw COVID-19. Samorząd miasta Stalowej Woli, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zdecydował o dodaniu do bezpłatnej, całodobowej infolinii miasta, pozycji, dzięki której seniorzy mogą uzyskać pomoc przy transporcie do punktu szczepień. – Każdy senior, który zgłosi potrzebę pomocy w transporcie do punktu szczepień, może ją uzyskać, dzwoniąc na naszą infolinię. Należy jednak wcześniej być już zarejestrowanym i mieć ustaloną datę oraz godzinę szczepienia. Przewozem zgłoszonych osób zajmie się MOPS i stalowowolskie OSP – informuje Renata Knap, zastępca prezydenta Stalowej Woli. Żeby umówić sobie transport należy dzwonić pod numer 800 696 001 i wybrać nr wewnętrzny 0. Przypominamy, że specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię, która przekieruje do najważniejszych jednostek udzielających informacji i pomocy w sprawach dotyczących postępowania w czasie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem, miasto Stalowa Wola uruchomiło w marcu ubiegłego roku. Dzięki infolinii można bezpośrednio połączyć się z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.