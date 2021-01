Trwa budowa Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli. Zaawansowanie prac budowalnych sięga 75 proc. Wybrany został już projektant i wykonawca wystawy stałej. Zakończenie inwestycji i otwarcie nowego muzeum planowane jest na koniec 2021 roku.

Trwają prace modernizacyjne warsztatów szkolnych przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli, gdzie powstanie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prace remontowe to pierwsza część tego ogromnego projektu. Drugi etap zadania to budowa ekspozycji, zagospodarowanie terenu, wyposażenie infrastruktury usługowej.

Stopień zaawansowania prac budowlanych wynosi 75 proc. – Harmonogram prac całego projektu nie uległ zmianie – przewidywane zakończenie i otwarcie nowego muzeum planowane jest na koniec 2021 roku. Ze względu na utrzymujący się stan epidemii termin zakończenia prac może się przesunąć na I kwartał 2022 r. – mówi Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

W drodze przetargu wybrany został już projektant i wykonawca aranżacji wystawy stałej. Zadanie powierzono konsorcjum firm z Krakowa, które wyceniło wartość zadania na ponad 6 mln zł.

– Aktualnie wykonawca przygotowuje dokumenty formalne konieczne do podpisania umowy – gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek. Wykonawca przedłużył także termin związania ofertą do dnia 29.01.2021 r. Do tego dnia powinna być podpisana umowa o ile wykonawca dostarczy gwarancję, a zamawiający zaakceptuje jej treść – mówi dyrektor Muzeum Regionalnego.

Wykonawca będzie miał 90 dni od podpisania umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej aranżacji wystawy stałej Muzeum COP. Pierwsze prace montażowe spodziewane są nie wcześniej niż w połowie II kwartału 2021 r.