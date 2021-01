Zmiksowane owoce z dodatkiem jogurtu lub wody to dobry pomysł na śniadanie, czy przekąskę. Popularne smoothies mogą być częścią codziennej diety, sprawdzają się również dla osób, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie składniki są odpowiednie podczas redukcji kalorii, warto więc wiedzieć, co można dodać do swojego koktajlu.

Jagody i borówki

Większość osób dbających o smukłą sylwetkę rozpoczyna dzień od owocowego smoothie. Do smacznego koktajlu można dodać sezonowe owoce, a jednymi z najlepszych są jagody lub borówki. Nie tylko nadają one ładnego koloru i pysznego smaku, ale mają także wiele wartości odżywczych. Ich niebieska barwa ma związek z zawartymi w owocach antocyjanami i fenolami. Związki te mają działanie przeciwnowotworowe. Ponadto borówki regulują trawienie, co poprawia i przyspiesza przemianę materii. Owoce o intensywnym niebieskim kolorze są także bogate w witaminy, między innymi C, B1, B2, E, czy K. Jagody i borówki mają również działanie przeciwpasożytnicze, przeciwbakteryjne i odtruwające. Przede wszystkim jednak są smaczne, miękkie i soczyste.

Szpinak

Szpinak kojarzy się z daniami obiadowymi, może być jednak również składnikiem smacznych smoothies. Podobnie jak inne zielone warzywa, liście szpinaku mają wiele składników odżywczych. Zawarty w nich chlorofil pomaga oczyścić organizm oraz zapobiega powstawaniu stanów zapalnych. Substancja ta wspiera także równowagę flory bakteryjnej w jelitach, a tym samym wspiera proces trawienia. W zielonych warzywach, a przede wszystkim w szpinaku, jest dużo innych niezbędnych składników odżywczych, między innymi magnezu i kwasu foliowego. Wystarczy dobry blender do smoothie, a z liści uzyskasz gładką konsystencję, idealną do porannego koktajlu.

Nasiona chia lub siemię lniane

Nasiona szałwii hiszpańskiej, popularnie nazywane nasionami chia, to jeden z najczęściej wykorzystywanych składników do zagęszczania koktajli. Po dodaniu ich do smoothie ich smak jest niemal niewyczuwalny. Nasiona chia nie tylko poprawiają konsystencję koktajlu, są także źródłem wielu substancji odżywczych. Szałwia hiszpańska bogata jest w białka i minerały, a także kwasy tłuszczowe. Nasiona chia często zastępuje siemię lniane, które zawiera kwas tłuszczowy ALA, z rodziny kwasów omega 3. Nasiona lnu zwyczajnego pomagają również zapobiegać rozwojowi cukrzycy oraz chorobom układu krążenia, dzięki znajdującemu się w nich błonnikowi.

Banan

Łatwo dostępnym składnikiem, z którego można przyrządzić pyszne, dietetyczne smoothie, jest banan. Owoc ten używany jest przede wszystkim dlatego, że zagęszcza koktajl i nadaje mu słodki smak. Warto jednak pamiętać, że do smoothie dietetycznego trzeba wybrać banana o odpowiednim stopniu dojrzałości. Gdy na skórce owocu pojawiają się czarne plamy, zawarty w nim cukier jest bardziej szkodliwy dla organizmu niż w mniej dojrzałym bananie. Ponadto popularny owoc zawiera węglowodany, dzięki którym organizm ma energię do działania. Banan dobrze więc sprawdza się do porannych smoothies, ponieważ zmniejsza apetyt w ciągu dnia. Ponadto w owocu znajdziemy potrzebną nam witaminę C, magnez, potas oraz błonnik pokarmowy.

Jabłko

Do smoothie warto dodać jabłka, szczególnie w zielonej odmianie. Owoce te są bardzo soczyste, co zapewnia płynną konsystencję koktajlu, łatwą do wypicia. Zielone jabłka są przede wszystkim bogate w witaminy: C, A, B1, B2, PP, czy B3. Zawierają również żelazo, które pozwala zapobiec anemii, mogącej pojawić się na skutek źle dobranej diety. Zielone jabłka dostarczają do organizmu także cynk, miedź, magnez oraz potas. Dobrze sprawdzają się do dietetycznych smoothies, przede wszystkim ze względu na swój pozytywny wpływ na poziom cukru we krwi. Koktajl zawierający zielone jabłka na długo zapewnia uczucie sytości, co zmniejsza chęć sięgania po kaloryczne przekąski. Owoce dodatkowo zmniejszają poziom cholesterolu we krwi, a tym samym pozwalają pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Kiwi

Smaczne, zielone smoothie uzyskasz, dodając do koktajlu kiwi. Ten egzotyczny owoc dobrze sprawdza się podczas diety, ponieważ zapobiega zaparciom, obniża poziom złego cholesterolu oraz dostarcza niezbędne składniki odżywcze. W kiwi można znaleźć duże ilości witaminy C, K i E, potasu, kwasu foliowego, miedzi, czy błonnika. Miąższ owocu zawiera enzymy łatwo rozkładające białka — aktynidynę oraz papainę. Kiwi nadaje smoothie lekko cierpkiego smaku, który dobrze równoważy słodycz innych składników, na przykład bananów.

Zielona herbata

Nieoczywistym składnikiem smoothie może być zielona herbata. Pomaga w utracie zbędnych kilogramów, przede wszystkim ze względu na zawartej w niej kombinacji kofeiny i katechiny. Te dwie substancje zmniejszają wchłanianie, a tym samym odkładanie się tłuszczów pochodzących z pożywienia. Zielona herbata korzystnie wpływa również na przemianę materii i przyczynia się do zwiększenia wydatku energetycznego. W efekcie nadmiar tkanki tłuszczowej zostaje szybciej spalony. Aby jednak zauważyć efekty, trzeba spożywać ok. 3 filiżanek zielonej herbaty dziennie. Część zalecanej dawki można dodać do przygotowywanego rano lub wieczorem smoothie. Koktajl będzie miał dzięki temu płynną, łatwą do spożycia konsystencję i ciekawy smak. Przede wszystkim jednak smoothie z zieloną herbatą pomoże Ci pozbyć się zbędnych kilogramów.

