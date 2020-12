14 medali mistrzostw Polski reprezentantów Klub Fight Sports Stalowa Wola

Świetny występ w III Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży w Brazylijskim Jiu-Jitsu w Mińsku Mazowieckim zanotowali zawodnicy Kaito. Stalowowolscy „Mali Wojownicy” startując pod szyldem Klub Fight Sports Stalowa Wola i wywalczyli dziewięć tytułów mistrzowskich, cztery wicemistrzowskie i jeden medal brązowy. W klasyfikacji drużynowej zajęli drugie miejsce!

W najstarszej grupie wiekowej U-16 na najwyższym stopniu podium stanęli: Alex Iwasieczko (waga powyżej 81 kg), Oliwia Tutka (do 70 kg), Michał Sołowiej (do 55 kg), Radek Czernik (do 60 kg).

Wśród 14-latków złote medale zdobyli: Paweł Łokaj (powyżej 66 kg), Nicol Ochal (do 60 kg), Emilia Naslyan (do 50 kg), Adrian Kaczmarek (do 45 kg), Szymon Sołowiej (do 42 kg).

Wicemistrzami Polski zostali: Wiktor Krasowski (U-16, do 60 kg), Sebastian Żurawski (U-16, do 55 kg), Daniel Sowa (U-14, do 55 kg), Jakub Mazurek (U-10, do 24 kg), a brązowy medal wywalczył Dawid Tomiak (U-10, powyżej 42 kg).

Share 0 Share Share