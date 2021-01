100 lat pani Heleny

Pani Helena Stępień ze Stalowej Woli, świętowała setne urodziny. Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu gratulacje i życzenia wielu dalszych lat życia w zdrowiu oraz pogodzie ducha w imieniu wszystkich mieszkańców przekazał jej prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jubilatka urodziła się w 1 stycznia 1921 roku, czyli dokładnie w Nowy Rok. Jest matką 10 dzieci. Doczekała się również 23 wnuków i 45 prawnuków. W swoim stuletnim życiu pani Helena, oprócz ciężkiej pracy i ofiarowanej miłości dla rodziny, dodatkowo uwielbia książki i kibicowanie podczas sportowych wydarzeń.

– To chyba największe szczęście widzieć oraz czuć jak dane i ukształtowane życie pomnaża się przez dzieci do kolejnych pokoleń. Bijące od pani Heleny ciepło, serdeczność i pokój ducha to dla mnie wspaniała lekcja na ten rozpoczynający się Nowy Rok. Wszystkim mieszkańcom życzę na ten Nowy Rok takich pięknych jubileuszy 100 lat życia, a przede wszystkim codziennej pogody ducha, szczęścia rodzinnego oraz zdrowia – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Pani Helena serdecznie dziękuje za życzenia i pozdrawia wszystkich Mieszkańców Stalowej Woli.