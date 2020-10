1 listopada chcą zorganizować kwestę na cmentarzu w Rudniku

– Jeżeli nie będzie większych obostrzeń związanych z pandemią odbędzie się kwesta „Ratujmy zabytkowe Groby”. Wyraził na nią zgodę nasz nowy ks. proboszcz Stanisław Czachor, który popiera nasze zaangażowanie w tej sprawie – informuje Danuta Kacprzyk, współorganizatorka kwesty i dodaje, że ostateczna decyzja zapadnie w sobotę, 31 października.

– Planujemy kwestować od godz. 8 do zmroku. Nie liczymy na zebranie dużej sumy ale ponieważ dla tej sprawy liczy się każdy grosz, a przede wszystkim dbałość o pamięć o poprzednich pokoleniach, będziemy kwestować – podkreśla rudniczanka.

Jak wyjaśnia, w związku z pandemią koronawirusa, zbiórka będzie wyglądała inaczej niż w latach minionych. Liczba kwestujących, wyłącznie dorosłych, wolontariuszy będzie w tym roku ograniczona, a darczyńców, którzy zechcą wesprzeć akcje ratowania zabytków znajdujących się na cmentarzu w Rudniku nad Sanem, kwestujący będą prosić o wrzucanie datków do przygotowanych na stolikach pojemników.

Zbiórka datków będzie się odbywała w dwóch alejach cmentarza parafialnego: w alei równoległej do parkingu oraz w alei równoległej do ul. Mickiewicza.

Dzięki odbywającej się od kilku lat w Rudniku nad Sanem w dniu 1 listopada zbiórce funduszy zostało uratowanych 8 cennych zabytków, w tym największy nagrobek rodziny Reischerów, a przy kilku kolejnych zostały wykonane drobne prace remontowe.

– W tym miesiącu dzięki funduszom pochodzącym z ubiegłorocznej kwesty została opłacona także usługa profesjonalnego umycia kilku zabytkowych nagrobków, w tym nagrobek rodziny Hofmannów z ok. 1910 r. (Karoliny Hofmannowej i dzieci: 10-letniego Stasi, 6-letniej Zosi, 3-letniego Wilusia i 6-letniego Janusia. Wszyscy zmarli z powodu szkarlatyny. Była to rodzina dyrektora „Szkoły Koszykarskiej Karola Józefa Krauz we Wiedniu”- Ferdynanda Hofmanna który prawdopodobnie został pochowany w Krakowie), nagrobek Marii Kozieradzkiej z ok. 1926 r, nagrobek emerytowanego leśniczego Antoniego Grande ok.1914 r., nagrobek z 1913 r. leśniczego Jana Niewolkiewicza uczestnika powstania 1863 i nagrobek katechety ks. Franciszka Nicałka. Celem pracy było zlikwidowanie roślinnej warstwy mchów i porostów które wrastając w kamienną strukturę pomników powodowały ich osłabienie i osypywanie się. Prace zostały wykonane za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu uzyskaną na podstawie złożonych wniosków – wyjaśnia Danuta Kacprzyk.

Rudniczanka wspólnie z mężem Romanem i przyjaciółmi: Waldemarem Łojkiem i Hubertem Szewczykiem wyremontowała nagrobek ks. Franciszka Nicałka. – W ramach prac, które przeprowadziliśmy jako uczniowie śp. księdza Nicałka, zostało wymienione m.in. zniszczone zdjęcie księdza, uzupełniliśmy również szczeliny między płytami, które zostały również oczyszczone i zaimpregnowane – tłumaczy. – W kilka osób tradycyjnie, w czynie społecznym, uporządkowaliśmy wiele grobów o których oprócz nas już nikt nie pamięta. Nasz cmentarz jest coraz piękniejszy. Obecnie oprócz nas, tych którzy zaczynaliśmy o niego dbać jako pierwsi, dołączyło wiele osób, które dbają już nie tylko o rodzinne groby ale także o inne. Jest to bardzo cenne i miłe dla serca – dodaje Danuta Kacprzyk.