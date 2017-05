Żyjemy w niebezpiecznych czasach

[Zdjęcia] O zagrożeniach, nie tylko tych militarnych, ale też ekonomicznych i energetycznych rozmawiano w czasie konferencji „Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku – szanse i zagrożenia”. Spotkanie naukowców z Polski, Słowacji i Ukrainy zorganizował niżański Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie.

Konferencję zorganizowano już po raz trzeci, tak jak poprzednio jej tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo państwa, o którym dyskutowano w sali konferencyjnej Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Ulanowie. Rozmawiali o nim przedstawiciele środowisk naukowych m.in. z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz jej Wydziału Zamiejscowego w Nisku, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także ukraińskiego Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej i Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji.

– Poruszamy zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, ale nie tylko. Niektóre wystąpienia dotyczą ekonomii, edukacji i bezpieczeństwa edukacyjnego – mówi „Sztafecie” Antoni Piędel, dziekan honorowy niżańskiej uczelni i przyznaje, że zorganizowana przez WSBiO konferencja ma dwa cele. – Pierwszy to mobilizacja kadry akademickiej do rozważań i wystąpień dotyczących bezpieczeństwa. Drugi to nawiązanie współpracy międzynarodowej.