Zwycięski prezent na prezydenckie urodziny

Nie ma już Stali Stalowa Wola w strefie spadkowej. Po sobotnim zwycięstwie nad ROW-em Rybnik drużyna trenera Janusza Białka dźwignęła się na 11. miejsce. Nie gwarantuje ono jeszcze utrzymania, bo do końca sezonu pozostało dwie kolejki, ale znacznie przybliżyło nasz zespół do osiągnięcia celu.

Od początku Stal zagrała ofensywnie. Już w 7. minucie, po szybkiej wymianie piłek, z prawej strony boiska dośrodkował na siódmy metr Adrian Dziubiński, ale Adrian Gębalski spóźnił się o włos i futbolówka przeleciała wzdłuż bramki. Kilkadziesiąt sekund później ponownie w akcji wystąpiła dwójka Adrianów i niestety z podobnym skutkiem. Dziubiński wrzucił piłkę z prawej strony, a Gębalski z szóstego metra uderzył głową obok prawego słupka rybnickiej bramki. Później gra się uspokoiła, ale Stal wciąż była drużyną prowadzącą grę. Na efekty bramkowe trzeba było jednak poczekać aż do 66. minuty. I znów dał o sobie znać duet Adrianów, ale tym razem ich role się odwróciły. Z prawej strony posłał piłkę w pole karne Gębalski, a Dziubiński uderzył z powietrza ile sił w nodze. Piłka odbiła się od rąk zaskoczonego bramkarza, następnie od poprzeczki i wpadła do bramki. W doliczonym czasie gry, kiedy nie mający nic do stracenia ROW zaatakował większą ilością zawodników, Stal wyprowadziła kontrę, po której zdobyła drugą bramkę. Michał Mokrzycki zagrał prostopadle ze środka boiska do rozpędzonego Gębalskiego, który pokazał najpierw plecy Szymonowi Jaremu, następnie „położył” Kacpra Rosę i strzelił do pustej bramki.

Mecz w towarzystwie młodszego synka oglądał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który bardzo mocno zaangażował się w ratowanie Stali przed spadkiem i po meczu żartowano, że to właśnie jego obecność sprawiła, że Stal sięgnęła po komplet punktów. Było to drugie zwycięstwo naszej drużyny w rundzie wiosennej odniesione na swoim boisku. Pierwsze trzy punkty zdobyła Stal w meczu Gryfem. Na tamtym spotkaniu również był obecny na stadionie prezydent Nadbereżny, który dzień po meczu z ROW-em, w niedzielę, 21 maja obchodził 32. urodziny.

STAL STALOWA WOLA – ROW 1964 RYBNIK 2:0 (0:0)

1-0 Dziubiński (66), 2-0 Gębalski

STAL: Koncki – Waszkiewicz, Jarosz, Kolbusz, Korczyński – Jonkisz, Stelmach (82 Mokrzycki), Żoładź, Wasiluk – Dziubinski, Gębalski

ROW: Rosa – Janik (80 Drozdowski), Jary, Gojny – Budzik, Bober, Zganiacz (69 Muszalik), Spartek, Jaroszewski (58 Koleczko) – Musiolik, Brychlik

Sędziował Krzysztof Korycki (Warszawa). Widzów 700.