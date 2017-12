Zwycięski debiut Tobiasza Zarzecznego

W sobotę w Jarosławiu odbyła się szósta odsłona tegorocznego bokserskiego Międzynarodowy o Puchar Karpat. Z kompletem zwycięstw wróciła reprezentacja Stali Stalowa Wola. W kategorii kadeta w wadze 70 kg Dawid Pytlak pokonał jednogłośnie na punkty Michała Ożgę z Czajni Tomaszów Lubelski. Inny kadet Damian Małek (waga 63 kg) także na punkty, także 3:0, wygrał z Miłoszem Zauchą z Tigera Tarnów, a w rywalizacji młodzików w wadze do 59 kg debiutujący w oficjalnej walce Tobiasz Zarzeczny zwyciężył Nikolasa Załuckiego z Irydy Mielec. Podobnie jak jego starsi koledzy, wygrał jednogłośnie na punkty. Do Jarosławia trener Stali Władysław Wydra zabrał także starszego z braci Zarzecznych, Beniamina, który szykował się do walki w kategorii 48 kg, ale jego przeciwnik znacznie przekroczył limit wagowy i walka została odwołana. Oprócz zwycięstw bokserzy Stali przywieźli z turnieju także nagrody indywidualne. Tobiasz Zarzeczny został uznany najlepszym zawodnikiem w kategorii młodzików, a Dawida Pytlaka wybrano najlepszym kadetem. Turniej w Jarosławiu był ostatnim w tym roku turniejem w ramach Międzynarodowego Pucharu Karpat organizowanego przez Podkarpacki Związek Bokserski przy wsparciu marszałka województwa podkarpackiego. Wcześniej bokserów przyjmował: Sędziszów Młp., Nowa Sarzyna, Dębica, Jasło i Nowa Dęba.

