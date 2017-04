Zwiastuny wiosny – konkurs!

Wprawdzie pogoda wciąż jeszcze płata nam figle, ale nasze oczy już cieszą pierwsze oznaki wiosny. Właśnie na zdjęcia wiosennych zwiastunów czekamy w naszym konkursie.

Wszystkie nadesłane do redakcji zdjęcia będą zamieszczane na stronie www.sztafeta.pl.

Co tydzień redakcyjne jury wyłoni Zdjęcie Tygodnia, które zostanie opublikowane na łamach „Sztafety”. Na zakończenie spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wyłonione zostanie jedno, a jego autor otrzyma atrakcyjną nagrodę. Zdjęcia należy nadsyłać do 29 kwietnia na adres e-mail: sztafeta.stalowawola@gmail.com wraz z danymi autora oraz informacją o zgodzie na wykorzystanie zdjęcia do celów konkursowych.

Fundatorem nagrody jest P.H.U.P. „Maciejak” – Ogród Brandwica

37-455 Rzeczyca Długa 211

tel. 15 642 65 55

www.ogrodbrandwica.com