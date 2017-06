Zrób wakacyjne zdjęcie i wygraj tablet

Szansa dla wszystkich kreatywnych młodych ludzi z powiatu stalowowolskiego na wygranie tabletu, czytnika e-booków, powerbanku lub innych nagród. Wystarczy zrobić zdjęcie w wakacyjnym konkursie „Eko-Fotka”, który właśnie ogłosiła Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza, Miejski Zakład Komunalny i Stowarzyszenie „Zielona Stalówka” ze Stalowej Woli.

Zasady są proste: konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej w wieku 13-18 lat z powiatu stalowowolskiego, technika wykonania zdjęcia jest dowolna, a każdy uczestnik może przysłać jedno zdjęcie. Może to być selfie wykonane telefonem, może być ujęcie zrobione „zwykłym” aparatem przez naszego znajomego. Warunek najważniejszy: fotografia powinna przedstawiać wyłącznie osobę będącą uczestnikiem konkursu, trzymającą w dłoniach książkę, na tle drzewka solarnego stojącego obok budynku MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki lub pod nim. Ponadto, na zdjęciu powinien być widoczny budynek biblioteki. Zdjęcie w wersji elektronicznej należy przesłać na adres konkurs@mbpstalowawola.pl, w treści umieścić imię, nazwisko i numer telefonu. Można to zrobić chociażby korzystając z darmowego Internetu bezprzewodowego dostępnego dzięki solarnemu drzewku.

Kolejna ważna wiadomość: ponieważ konkurs przeznaczony jest dla młodzieży – po przesłaniu fotografii na adres elektroniczny organizatora, należy dostarczyć osobiście lub pocztą oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby promocji konkursu i umowę o przeniesienie praw autorskich – podpisane przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego uczestnika konkursu. Mamy na to czas do 31 sierpnia czyli do końca wakacji. Dokumenty są do pobrania na stronie internetowej www.biblioteka.stalowawola.pl w zakładce „konkursy” lub osobiście w Bibliotece Głównej, ul. ks. J. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli. Na stronie internetowej MBP znajduje się również regulamin konkursu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 15 842 10 63 lub osobiście w Bibliotece Głównej, ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli.

– Ocenie będzie podlegać atrakcyjność zdjęcia i pomysłowość autora, z poszanowaniem przyjętych norm społecznych i kulturowych. Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani nagrodami – przewidziano trzy nagrody główne: tablet, czytnik e-booków oraz powerbank, a także nagrody pocieszenia. Poprzez ten konkurs, chcemy propagować czytelnictwo wśród młodzieży z powiatu stalowowolskiego, rozwijać wrażliwości artystyczną młodych ludzi i kształtować proekologiczne postawy młodego pokolenia – mówi Tomasz Gotkowski z MBP w Stalowej Woli.

Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu. Laureaci o terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.