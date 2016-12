Zrób selfie i wygraj

Mieniąca się gwiazda, prezent, ciuchcia czy #StalowaWola – to tylko nieliczne iluminacje w mieście, które cieszą oko mieszkańców. A czemu by nie zrobić sobie z nimi zdjęcia i nie wygrać atrakcyjnej nagrody? Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny po raz kolejny zaprasza mieszkańców Stalowej Woli do wzięcia udziału w konkursie „Zrób sobie selfie przy świątecznych iluminacjach”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 23.12.2016 do 6.01.2017. W konkursie udział może wziąć każda osoba fizyczna.

Uczestnicy konkursu wykonują selfie zrobione przy świątecznych stalowowolskich iluminacjach i publikują je na fanpage’u miasta na Facebooku pod nazwą Miasto Stalowa Wola.

Następnie użytkownicy serwisu Facebook mogą oddawać głosy na wybrane zdjęcia za pomocą kliknięcia „Lubię to”. Jeden użytkownik może dodać jedno zdjęcie.

Trzy osoby, które uzyskają najwięcej głosów (polubień), otrzymają atrakcyjne nagrody od Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Kolejne 10 osób z największą ilością głosów zostanie nagrodzonych drobnymi upominkami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w serwisie Facebook do 8.01.2017 r. na profilu Miasto Stalowa Wola. Zwycięzcy otrzymają również wiadomość prywatną z informacją o wynikach Konkursu.

Wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Miasta Stalowej Woli w wyznaczonym terminie.