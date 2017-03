Zrób w bibliotece rodzinną kartkę i ozdobę wielkanocną

Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Także w tym roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na międzypokoleniowe warsztaty kreatywnego tworzenia kartek i ozdób świątecznych. Start w sobotę, 1 kwietnia o godzinie 11.00 w obiekcie Biblioteki Międzyuczelnianej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Przez około 2 godziny pod okiem plastyka każdy chętny będzie mógł wykonać kartki, które wyśle przed świętami do bliskich i ozdoby, które włoży do koszyczka czy postawi na wielkanocnym stole. – Zapraszamy na warsztaty rodziców z dziećmi, dziadków… Całe rodziny będą mogły samodzielnie wykonać oryginalne świąteczne kartki. Biblioteka zapewnia również wszystkie materiały potrzebne do wykonania kartek – mówi zachęcają bibliotekarki.

Mieszkańcy Stalowej Woli i okolic tworzyli takie niepowtarzalne kartki na Wielkanoc już w roku ubiegłym. Powstało wtedy kilkaset kartek i ozdób. – Warsztaty były okazją do kreatywnego spędzenia wolnego czasu i integracji, to naprawdę ciekawy sposób na spędzenie soboty w rodzinnym gronie – przekonywali Czytelnicy. Wierzymy, że podobnie będzie i tym razem.

Zapraszamy do budynku biblioteki przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, w sobotę 1 kwietnia, na godzinę 11, na hol II piętra.