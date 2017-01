Zostań dawcą. Zarejestruj się

11, 12 i 13 stycznia w Nisku odbędzie się akcja DKSM rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Wolontariusze będą czekać na chętnych w środę w budynku LO oraz w czwartek i piątek w Zespole Szkół nr 2 na osiedlu Tysiąclecia.

W środę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku przy plac Wolności 3 rejestracja trwać będzie od godz. 14 do 18, z kolei w czwartek i piątek z ZS od godz. 16 do 19.

Rejestrację prowadzić będą wolontariusze w niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Zarejestrować może się każdy, kto jest zdrowy i jest między 18. a 55. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i przy tym nie ma dużej nadwagi.

Rejestracja polega na rozmowie z osobą reprezentującą Fundację DKMS Polska (pełnoletnim, przeszkolonym wolontariuszem), wypełnieniu formularza, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki materiału genetycznego zostaną określone cechy zgodności antygenowej.

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL oraz podać 2 numery telefonu do kontaktu. Rejestrując się, należy pamiętać, że to bardzo poważna decyzja, od której może zależeć ludzkie życie. – W przypadku, gdy to my jesteśmy genetycznym bliźniakiem pacjenta, dajemy mu szansę na powrót do zdrowia. Dla nas to 5 minut – dla kogoś to nowe życie – przekonuje Beata Śnieżek, jedna z organizatorek niżańskiej akcji, która jak się okazuje jest związana z Madzią, uczennicą klasy 4 Zespołu Szkół nr 2.

