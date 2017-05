Zobacz czego nauczyłem się w przedszkolu

[ZDJĘCIA] 12 maja w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Misia” przy ulicy Popiełuszki 4 w Stalowej Woli odbył się finał II przeglądu „Książka czeka na przedszkolaka”, organizowanego dla dzieci ze stalowowolskich przedszkoli. W tym roku myśl przewodnia przeglądu brzmiała: „Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu”.

– Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. Zachęcamy najmłodszych do tego by zobaczyli jak to jest być pisarzem, ilustratorem, oraz jak tworzy się książkę. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w takich zajęciach. Przedszkolaki przede wszystkim lubią kolorować. Mają dużą wyobraźnię, dlatego bardzo dużo werbalnie i manualnie potrafią wyrazić – mówi Iwona Czuj, nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Misia”.

W tym roku udział w przeglądzie wzięły Przedszkole nr 10, 15 oraz Przedszkole „Chatka Misia” przy ulicy Popiełuszki oraz Okulickiego. W swoich książeczkach dzieci z pomocą nauczycieli opisywały i rysowały czego do tej pory nauczyły się chodząc do przedszkola.

Podczas finału przeglądu poza prezentacją książeczek dzieci wzięły udział w eksperymentach chemicznych przygotowanych przez nauczycielkę z przedszkola „Chatka Misia”.

Na zakończenie na wszystkie dzieci czekały dyplomy i upominki oraz słodki poczęstunek.