Znaleźli zwłoki przy drodze

8 marca o godzinie 10. 15 w Gliniance przy drodze w lesie zostało znalezione ciało mężczyzn. Jak udało się ustalić to 66-letni mieszkaniec Glinianki.

– Informację otrzymaliśmy od rodziny nieżyjącego mężczyzny. Wcześniej nie mieliśmy żadnego zgłoszenia o zaginięciu. Być może 66-latek wyszedł z domu dzień wcześniej wieczorem. To, czy ktoś z rodziny go szukał, będziemy sprawdzać podczas przesłuchań osób mieszkających z tym mężczyzną – tłumaczy kom. Anna Kowalik z Komendy Powiatowej Policji w Nisku.

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Sprawę przejęła Prokuratura Rejonowa w Nisku.

– Będą oględziny zewnętrzne, ale nic nie wskazuje, żeby był jakikolwiek udział osób trzecich. Lekarz nie wystawił karty zgonu, więc musimy przeprowadzić czynności – wyjaśnia w rozmowie ze „Sztafetą” prokurator Bożena Okleja.

