Znają się na Schillerze

W okresie przedświątecznym, w murach internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zorganizowano konkurs dotyczący życia i twórczości niemieckiego poety, filozofa, teoretyka dramatu i dramaturga – Johanna Christopha Friedricha Schillera.

W konkursie wzięło udział 11 wychowanków internatu RCEZ, którzy udzielali odpowiedzi w zakresie podstawowej wiedzy na temat życia i dorobku artystycznego pisarza. Głównym założeniem konkursu było zarówno wzmocnienie motywacji do nauki języka niemieckiego, umożliwienie wychowankom zaprezentowania własnych umiejętności językowych zdobytych podczas nauki języka niemieckiego, doskonalenie umiejętności językowych, przygotowanie i mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy w procesie uczenia się języka niemieckiego, promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, rozwijanie w uczniach poczucia wartości i wiary we własne możliwości językowe jak i przede wszystkim integracja wychowanków internatu.

Zwycięzcami konkursu z wiedzy o Schillerze zostali kolejno: na miejscu I – Khaverko Stanislav z kl. 2A, II – Kotsan Mykola z kl. 2T, III – Matiyash Mykhaylo, uczeń kl. 2D.