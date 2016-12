Zmiany w rozkładzie jazdy od 1 stycznia

Od 1 stycznia w Stalowej Woli zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy autobusów miejskich. Jest to efekt przeprowadzanych w tym roku konsultacji społecznych oraz ustaleń poczynionych z władzami gmin ościennych, które podpisały porozumienia międzygminne w zakresie lokalnego transportu publicznego.

– Najbardziej istotne zmiany w nowej siatce połączeń dotyczą godzin kursowania autobusów, częstotliwości kursów oraz przebiegu tras linii autobusowych. Wprowadzone zostają również cztery nowe połączenia m.in.: do Chwałowic, na strefę ekonomiczną oraz takie, które skomunikują podmiejskie osiedla z centrum. Wszystkie korekty są efektem sugestii i uwag zgłaszanych nam przez mieszkańców, tak by transport publiczny był optymalnie dostosowany do potrzeb naszych pasażerów– wyjaśnia Anna Pasztaleniec, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów przedstawiać się będą następująco: nowa linia numer 15, zastąpi dotychczasową „czternastkę” z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Agatówki i osiedla Piaski. Linia nr 20, to typowa linia miejska, tzw.: „koło”, kursujące na trasie od ul.: Okulickiego, przez Al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Czarnieckiego, Żwirki i Wigury, Staszica, Popiełuszki, Okulickiego w zapętleniu co 30 minut. Linia nr 6 to kurs, który przejął cześć trasy zlikwidowanej „dwójki”. Autobus w sobotę będzie wykonywał dodatkowy kurs na osiedle Piaski. Z kolei nowa linia „P” dowozić będzie pasażerów spod hali targowej do zakładów zlokalizowanych przy ulicach C.O.P., Grabskiego, Kasprzyckiego i Tołwińskiego.

– Liczba kursów autobusów miejskich zwiększy się. Od 1 stycznia pasażerowie stalowowolskiej komunikacji, będą mieli do dyspozycji dodatkowe 73 kursy autobusów, w tym nadplanowe 24 połączenia w ramach istniejących już tras i 49 kursów, uruchomionych w ramach nowych linii autobusowych – mówi Anna Pasztaleniec.

Wprowadzone zostaną również dodatkowe kursy linii nr 17 do Kłyżowa oraz Rędzin, a także wydłużone kursy do Chwałowic.

– Nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej wywieszony zostanie na przystankach na dzień przed wprowadzeniem zmian tj. w weekend sylwestrowy. Od dziś dostępny jest na stronie internetowej www.mzk.stalowa-wola.pl. w zakładce „rozkład jazdy”. W przypadku pytań można również dzwonić pod numer dyspozytora dyżurnego ZKM (015) 842 39 19 – wyjaśnia Ryszard Drobny, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w MZK.