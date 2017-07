Zlekceważył sądowe wyroki

Policjanci ruchu drogowego ze Stalowej Woli zatrzymali 58-letniego mieszkańca powiatu tarnobrzeskiego, który miał orzeczone przez sąd trzy zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz obowiązywał go do lipca 2021 roku. Teraz za swoje postępowanie będzie musiał wytłumaczyć się przed sądem.

10 lipca policjanci stalowowolskiej drogówki pełniący służbę, na ulicy 1-go Sierpnia tuż przed godz. 7, zatrzymali do kontroli kierowcę mercedesa. Za kierownicą samochodu siedział 58-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego. Podczas sprawdzania okazało się, że mężczyzna posiadał trzy zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, które wydał stalowowolski sąd. Zakazy te obowiązywały go do lipca 2021 roku. Funkcjonariusze zatrzymali 58-latkowi dowód rejestracyjny, ponieważ samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych.

Za swoje czyny 58-letni mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.