Źle się dzieje wokół szkoły w Jeżowem Kameralnem

Nierespektowanie praw ucznia, nieefektywność rozwiązywania problemów wychowawczych oraz nieudzielenie i niezorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nieprawidłowości dotyczące zasad i kryteriów oceniania zachowania, niedopełnienie obowiązków związanych z nadzorem pedagogicznym nad szkołą. To tylko niektóre z nieprawidłowości jakie Podkarpackie Kuratorium Oświaty wskazało po kontroli w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Kontrola kuratorium to efekt działań grupy rodziców.

Sprawa dotycząca szkoły w Jeżowem Kameralnem ma swój początek pod koniec poprzedniego roku szkolnego. 22 czerwca rodzice czwórki uczennic klasy szóstej dowiedzieli się od córek, że te będą mieć na świadectwie zachowanie dobre. Dzień później wystosowali pismo do dyrektor szkoły z prośbą o uzasadnienie. To samo pismo wysłali też do pracodawcy dyrektor, czyli wójta gminy Jeżowe oraz do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Wakacyjne dni mijały, a odpowiedzi od dyrekcji szkoły rodzice nie otrzymywali. Ponownie skontaktowali się z kuratorium, które ostatecznie pod koniec września skierowało do szkoły wizytatorów.

- W Publicznej Szkole Podstawowej im. św. U. Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem, po otrzymaniu prośby o interwencję w sprawie oceniania uczniów, w miesiącu wrześniu przeprowadzono kontrolę doraźną, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stosowania zasad i kryteriów oceniania zachowania, sposobu i terminu powiadamiania rodziców i uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania, zawartych w treści ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz Statucie Szkoły. Dyrektor szkoły nie uwzględnił prośby o uzasadnienie ocen klasyfikacyjnych z zachowania oraz nie rozpatrzył w sposób prawidłowy i terminowy – stosownie do zapisów ustawy o systemie oświaty – zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców w piśmie z dnia 23 czerwca 2017 roku. Dyrektor nie dostosował się do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i prawa wewnątrzszkolnego, w zakresie sposobu i terminów rozpatrywania wnoszonych skarg i wniosków – wylicza Mariola Kiełboń, starszy wizytator KO w Rzeszowie.

Wśród nieprawidłowości jakie dopatrzyło się kuratorium jest też przypadek nierespektowania praw ucznia klasy VI oraz nieefektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie VI oraz brak udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- W protokole z przeprowadzonych czynności kontrolnych zamieszczone zostały także rekomendacje, wskazanie zadań do wykonania, dotyczące, m.in.: zorganizowania mediacji dyrektora z rodzicami, udostępnienia rodzicom wewnątrzszkolnych dokumentów oraz doprecyzowania kryteriów ocen zachowania uczniów – informuje „Sztafetę” Mariola Kiełboń. - W związku ze stwierdzeniem powyższych nieprawidłowości, dyrektor szkoły otrzymał zalecenia dotyczące dostosowania Statutu Szkoły do przepisów prawa oświatowego oraz realizowania obowiązków wynikających z tych przepisów. Na realizację tych zaleceń wskazano termin - niezwłocznie, w przypadku nowelizacji statutu – do 30 listopada.

Jak wyjaśnia wizytator, 15 listopada, po upływie terminu, wskazanego dyrektorowi szkoły zaplanowana została powtórna kontrola badająca prawidłowość wykonania zaleceń. - Podjęte czynności zaplanowane w tym dniu: kontrola doraźna, której celem było wyjaśnienie ponownej skargi rodziców oraz monitorowanie realizacji zaleceń i rekomendacji wrześniowej kontroli, nie zostały zakończone – dodaje.

Tuż po ponownej kontroli dyrektor szkoły poszła na zwolnienie lekarskie.

Sprawa konfliktu w szkole pojawiła się na piątkowej sesji Rady Gminy Jeżowe. Na której pojawili się zarówno rodzice, którzy poskarżyli się do wójta i kuratorium, jak i ci, którzy bronią dyrektor placówki. Dyskusja obu stron była niezwykle emocjonująca. Rodzice którzy twierdzą, że ich dzieciom niesprawiedliwie postawiono oceny dobre z zachowania wytykali, że w ostatnich miesiącach z tylko tej jednej klasy do innych szkół przeniesiono czworo dzieci. Podkreślali, że ich córki boją się chodzić do szkoły, w której są szykanowane przez rówieśników.

Z kolei rodzice broniący dyrektor wielokrotnie podkreślali jej zasługi dla szkoły, mówili, że stara się ona traktować wszystkie dzieci równo, że podchodzi do nich jak matka.

Niestety, żadna ze stron nie odniosła się do ustaleń Kuratorium Oświaty, a to ono, a nie rodzice, od strony merytorycznej stara się ustalić co dzieje się w szkole w Jeżowem Kameralnem.

