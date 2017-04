Jest źle, ale może być jeszcze gorzej

Juniorzy starsi Stali Stalowa Wola przegrali w ostatniej kolejce ligowej ze Stalą Rzeszów 0:6. Na sztucznej murawie przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie w wyjściowym składzie naszej drużyny znalazło się tylko czterech juniorów starszych, czyli piłkarzy z roczników 1998/99: Mariusz Stelmach, Norbert Wiejak, Kamil Trylowski i Piotr Sulich. Po przerwie pojawił się piąty – Michał Szoja. Pozostali piłkarze Stali Stalowa Wola to byli 17- i 16-latkowie. Dlatego też wyniku, jaki osiągnęli, wstydzić się nie powinni. Pięć goli stracili po przerwie, kiedy dała o sobie znać tężyzna fizyczna rywala.

Bo to był pewnie trening indywidualny…

W zespole juniorów starszych źle się dzieje od dłuższego czasu. To efekt decyzji, jaką podjęło kierownictwo Stali latem ubiegłego roku. Ktoś wpadł wtedy na szalony pomysł, by potęgę Stali budować na drużynie rezerw. Zamiast skupić się na zespole, który powalczyłby o Centralną Ligę Juniorów, czyli całą swą moc organizacyjną i szkoleniową skierować na drużynę złożoną z piłkarzy z rocznika 1998/99, wybrano projekt zatytułowany… „Wunderteam”. Bo tak co niektórzy zaczęli nazywać Stal II grającą w lidze okręgowej. Tak bezsensownego pomysłu na darmo szukać od Tatr po Bałtyk i od Bugu po Odrę. Wszędzie najwyżej po pierwszej drużynie stoją akcje zespołu juniorów starszych.

Dużo mocniejsze od Stali kluby, łącznie z tymi z najwyższej półki, w ogóle zrezygnowały w ostatnim czasie z utrzymywania rezerw. Jeżeli jednak już je mają, to występują w nich piłkarze z pierwszego zespołu, którzy z różnych powodów (kartki, kontuzje, słabsza forma) nie zagrali meczu ligowego w sobotę czy niedzielę, oraz juniorzy starsi – także młodsi – którzy nie są brani pod uwagę przy ustalaniu składów na mecze ligowe w swoich rozgrywkach. Tymczasem w ZKS-ie przyjęto inną, można powiedzieć nowatorską strategię. Że najlepsi juniorzy będą biegać po wiejskich boiskach na spółkę z piłkarzami, których odda do dyspozycji trenerowi Kijakowi trener Wójcik. Jeżeli opiekun drugoligowej „Stalówki” odda tych piłkarzy 5–6, a tak się często zdarza – w przeciwieństwie do jego poprzedników, którzy bardzo niechętnie wysyłali swoich piłkarzy na mecze w „okręgówce” – to wówczas 5–6 juniorów będzie mieć zapewnione miejsce na… ławie.

I dlatego wielu z nich, nie widząc dla siebie żadnej szansy na rozwój, zaczęło uciekać ze Stali. Niepokojące sygnały docierały już jesienią, kiedy na treningi zespołu juniorów starszych przychodziło 8–10 chłopaków. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, czego nie tak dawno doświadczył trener Daniel Kijak, kiedy na zaplanowanym treningu na siłowni pojawił się 1 (słownie: jeden) zawodnik.

Nadzieja w juniorze młodszym

Dzisiaj z drużyny juniorów starszych Stali pozostał strzęp. Zimą odeszli do wiejskich klubów: Łyp, Wojtusik, Ujda, Machaj, Pałka, Kroker – których jeszcze nie tak dawno zaliczano do grupy tych wychowanków, którzy najszybciej dołączą do szerokiego składu pierwszego zespołu. Niestety, podobno na tym nie koniec. Z zamiarem rezygnacji z trenowania w Stali noszą się kolejny młodzi chłopcy, w których szkolenie zainwestowano w ostatnich kilku latach określone pieniądze. Dzisiaj śmietankę z tej inwestycji spijają okoliczne kluby, wypożyczając wychowanków Stali.

Niektórzy po sezonie wracają. Okazuje się wtedy, że nie tylko nie zrobili postępu, ale że jest z nimi jeszcze gorzej niż przed wypożyczeniem. No, ale jak ma być, skoro przez ostatni rok trenowali wtedy, kiedy mieli czas albo po prostu kiedy im się chciało? A jak już znaleźli czas i ochotę, to w tym czasie nie mieli czasu i chęci na trenowanie inni. A w pięciu czy sześciu to w dziada można sobie pograć.

Na szczęście, całkiem nieźle radzą sobie juniorzy młodsi. Zespół zbudowany z chłopców urodzonych w 2000 i 2001 roku także mierzył się ostatnio ze Stalą w Rzeszowie. Wygrał 3:1. Trener Jaromir Wieprzęć dysponuje dzisiaj 18–20 zawodnikami i jeżeli nie będą mu oni podbierani do grania w zespole juniorów starszych, a broń Boże do rezerw, i uda mu się utrzymać ten stan osobowy, a może wzmocnić go jeszcze w przyszłym sezonie, to być może za dwa lata ponownie zagra w Centralnej Lidze Juniorów.

Bo przypomnijmy, że do tej pory tylko jemu udało się awansować z juniorami starszymi Stali Stalowa Wola do popularnej „ceeljotki” i z perspektywy czasu trzeba przyznać, że później już tak mocnej drużyny żeśmy się nie doczekali. Szkoda, że żadnemu z piłkarzy, którzy ją tworzyli, nie udało się przebić do wielkiej piłki. Może nie aż tak wielkiej, do jakiej trafił Bartosz Kapustka (Leicester, mistrz angielskiej Premiership, ćwierćfinalista Champions Leaque), ale choćby na poziomie zaplecza polskiej ekstraklasy czy II ligi.

W tym miejscu warto również przypomnieć, że trzy lata temu chłopcy z rocznika 2001 prowadzeni wtedy przez trenera Andrzeja Kasiaka wygrali w cuglach podkarpacką ligę młodzików starszych i że kilku z nich było reprezentantami kadry województwa podkarpackiego. Dzisiaj nadaremnie szukać tam wychowanka „Stalówki”, nie tylko z tego rocznika.

Prezydent swoje zrobił, kiedy swoje zacznie robić Stal

Wkrótce będziemy mieć w Stalowej Woli Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej. W jego ramach wybudowana zostanie nowa trybuna z pełnym zapleczem. W planach jest oddanie do użytku trzech pełnowymiarowych treningowych boisk trawiastych, jednego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią (już jest od roku) i dwóch 60-m sztucznych boisk pod namiotem. Będziemy więc mieć nowoczesny piłkarski obiekt i kompleks boisk, na jakie stalowowolskie środowisko piłkarskie czekało latami. Duża w tym zasługa, jeżeli nie największa, prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, który obiecał taki obiekt mieszkańcom i wszystko wskazuje na to, że obietnicę swoją wypełni.

Zamysłem prezydenta, kiedy zdzierał zelówki za pieniędzmi na tę inwestycję, było i jest to, żeby z obiektu w jak największym stopniu korzystały dzieci i młodzież mieszkająca w Stalowej Woli. No i oczywiście trenująca w Stali. To na jej 80-lecie, które przypada na rok 2018, planuje się otwarcie nowej trybuny.

Prezydent swoje zrobił. Chciałoby się w tym miejscu powiedzieć: teraz czas na Stal… Klub sportowy, który sport młodzieżowy traktuje od pewnego czasu jak kukułcze jajo, które ktoś im podrzucił na złość.

Po dwie drużyny na twarz. Tak nie ma nigdzie

Na zakończenie, wracając do futbolu młodzieżowego – o koszykówce młodzieżowej innym razem – należy choć kilka zdań napisać o tym, jak „to” robią gdzie indziej.

U imienniczki w Rzeszowie w 13 drużynach pracuje 17 trenerów, w Resovii na każdą grupę – jest ich bodajże 16 – przypada przynajmniej dwóch szkoleniowców, a Stal Mielec na tle naszej Stali to prawdziwy… kosmos. W 13 drużynach rozgrywkowych oraz „Przedszkolu piłkarskim” pracuje 31 trenerów. Są w tej grupie także fachowcy, którzy prowadzą indywidualne zajęcia i specjaliści od przygotowania fizycznego (ogólnorozwojówka dla najmłodszych roczników).

Tymczasem w zasłużonej polskiej piłkarskiej marce, jaką jest z całą pewnością Stal Stalowa Wola, zatrudnionych jest do pracy w grupach młodzieżowych 5 trenerów. A tych drużyn jest 10!

I jeszcze jedna rzecz. Najbardziej chyba absurdalna. Prawdopodobnie żaden z trenerów zatrudnionych w Resovii, Karpatach Krosno, Stali Rzeszów czy Stali Mielec nie posiada orzeczenia o tym, że jest osobą… niepełnosprawną. W ZKS Stal Stalowa Wola trenerzy pracujący z dziećmi i młodzieżą muszą ten warunek spełniać. Choćby po to, by skorzystać z ulg przysługujących z tytułu ich zatrudnienia, czytaj: dofinansowania z PFRON.