„Zielona Stalówka” oskarża spółkę A.S.A.

Stowarzyszenie Zielona Stalówka w Stalowej Woli zarzuca tarnobrzeskiej firmie A.S.A. nieuczciwą konkurencję w gospodarce odpadami. Z monitoringu, jakim dysponuje Stowarzyszenie, wynika, że A.S.A. nielegalnie wywozi zmieszane śmiecie na składowiska poza granice Podkarpacia, a w swoich sprawozdaniach deklaruje, że w 100 procentach przetwarza i odzyskuje wszystkie odpady.

Zawiadomienia o tych niezgodnych z prawem praktykach Zielona Stalówka przesłała już do marszałka województwa podkarpackiego, do prezydenta Tarnobrzega oraz burmistrzów i wójtów gmin, gdzie A.S.A. odbiera śmiecie, do głównego i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Podobne pisma skieruje też do marszałków województw śląskiego i świętokrzyskiego, bo to na ich obszarze A.S.A. ma składować zmieszane i nieprzetworzone odpady. Stowarzyszenie zamierza zawiadomić także wydział przestępczości zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej…

