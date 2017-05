Żeglować trzeba umieć w każdych warunkach

O tym przekonali się gimnazjaliści podczas wycieczki na Mazury, która odbyła się w dniach 87-12 maja 2016 r. Wyjazd był kontynuacją ubiegłorocznej „Szkoły pod żaglami”. Ku przygodzie wyruszyli uczniowie z trzech gimnazjów z terenu naszej gminy: z Zaleszan, Zbydniowa i Turbi.

Zaraz po przybyciu do Rynu uczestnicy wyprawy otrzymali pierwszą lekcję żeglowania. Dowiedzieli się, co i gdzie znajduje się na łodzi i jakie zadania będą wykonywać w następnych dniach. Dopiero po takim wstępnym przeszkoleniu mogli wypłynąć. Dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i imponującej wiedzy sterników uczniowie w trakcie rejsu poznali podstawowe zasady pływania jachtem żaglowym. Każdy z uczestników włączał się w jego prowadzenie na wodzie – przy sterze, przy żaglach, podczas cumowania, opuszczania masztu. Z każdym kolejnym dniem młodzi adepci żeglarskiego rzemiosła zdobywali nowe umiejętności, nabierali wprawy, a także poznawali elementy żeglarskiej etykiety. Dowiedzieli się, że kiedy jacht płynie, nie wypada na jachcie stać z rękami w kieszeni i nie powinno się wlec za burtą odbijaczy i lin.

Mimo niesprzyjającej pogody (temperatura nocą spadała nawet poniżej zera i dość mocno padał śnieg ) odważnie żeglowali po wodach Jeziora Tałty i Jeziora Bełdany. Na szlaku nie mogło zabraknąć także Jeziora Śniardwy. Niewątpliwą atrakcją dla uczniów było przepłynięcie przez śluzę o wdzięcznej nazwie Guzianka. Z wielkim zainteresowanie obserwowali manewr wpływania jachtów do śluzy, podnoszenie się poziomu wody i otwieranie olbrzymich wrót.

W trakcie rejsu prócz rozwijania aktywności typowo żeglarskich udało się młodzieży poznać porty: Ryn, Mikołajki, Ruciane-Nida, zwiedzili Galindię – Mazurski Eden – kolebkę pradawnych mieszkańców Krainy Tysiąca Jezior.

Posiłki uczestnicy przygotowywali na łodziach, co stanowiło dodatkową atrakcję i element wychowawczy. Wieczorami odbywały się ogniska integrujące wszystkie grupy. Podczas jednego z takich spotkań młodzież podziękowała wspaniałym sternikom oraz opiekunom za ich pracę. Zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i książki, które otrzymali: Bogdan Strzelecki, Magdalena Malicka, Przemysław Biesiadecki, Marek Gutkind, Witold Kołodziejczyk, Rafał Klockiewicz, Zbigniew Dec, Wiesław Czernecki, MarekBażant, MariuszBasiński, Sebastian Pac, Janina Przybysz, Paulina Kułaga, Agnieszka Godawska, Barbara Pyłka.

Wyprawa z pewnością zapadnie wszystkim w pamięć. Nie tylko dlatego, że w maju padał śnieg, temperatura spadała wieczorami do 3 stopni C, a w nocy był mróz, ale przede wszystkim dlatego, że ci młodzi ludzie zobaczyli, jak można ciekawie spędzać czas, mieli możliwość poznania nowych dziedzin wiedzy, nieznanych aspektów życia. Solidarność, przyjaźń, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka – to wartości, które stanowiły swoisty kodeks obowiązujący podczas rejsu. Przez te pięć dni nigdy nie było nudno, leniwie, przewidywalnie, było natomiast zaskakująco, ekscytująco, aktywnie, pracowicie, pouczająco. Żeglowanie okazało się być ciekawą edukacyjną przygodą, doskonałą formą integracji i aktywnego wypoczynku, a zarazem bardzo dobrą lekcją dyscypliny i organizacji. W ciągu tych kilku dni wszystkim udało się wiele przeżyć, wiele zobaczyć i wiele nauczyć. Uczestnicy z niecierpliwością oczekują kolejnych żeglarskich wyzwań i przygód.

Wyjazd nie byłby możliwy bez pomocy sponsorów:

Banku Spółdzielczego w Zaleszanach,

Zbigniewa Bełzaka,

Ppłk. Zbigniewa Drożdżewskiego – Dowódcy 3 Batalionu Inżynieryjnego,

Pawła Gardego – Wójta gminy Zaleszany,

Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach,

Adama Krępy – Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o,

Lesława Kwitkowskiego – Metal-Odlew Sp. z o.o.,

Damiana Laskowskiego – Polska Grupa CNC,

Janusza Zarzecznego – Starosty Powiatu Stalowowolskiego.