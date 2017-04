Zebranie Przedstawicieli Nadsańskiego Banku Spółdzielczego

30 marca 2017 roku w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli odbyło się Zebranie Przedstawicieli – najwyższego organu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, które podsumowało wyniki działalności Banku za 2016 rok.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci reprezentujący wszystkie grupy członkowskie oraz zaproszeni goście, a wśród nich Zdzisław Kupczyk Prezes Zarządu Banku BPS SA, Ryszard Kapusta Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli oraz burmistrzowie i wójtowie obsługiwanych przez Bank Gmin.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. Najwyższe gremium spółdzielcze udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i podjęło szereg uchwał, w tym uchwałę o kierunki działania Banku na 2017 rok.

Podczas obrad wyświetlono film prezentujący najważniejsze wydarzenia z życia Banku oraz jego działalność społeczną, jaką Bank prowadził przez cały 2016 rok. W trakcie dyskusji wyrażono słowa uznania dla Zarządu za dobre wyniki w zakresie działalności oraz gratulowano dynamicznego rozwoju i wzrostu skali działania. Zwrócono uwagę na wpływ Banku na rozwój gospodarczy regionu oraz na zaangażowanie w działalność społeczną. Prezes Zarządu Banku BPS Zdzisław Kupczyk zwrócił uwagę, że osiągnięcia SANBanku mają istotny wpływ na wizerunek całego sektora bankowości spółdzielczej. Słowa uznania wyraził również Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Ryszard Kapusta, który stwierdził, że SANBank jest uznawany w otoczeniu za instytucję finansową najbardziej przyjazną dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania Prezes Stanisław Kłapeć podjął refleksję na temat jubileuszu 90-lecia istnienia Banku, który przypada w 2017 roku. Wskazał, że stanowi on ważny element historii gospodarczej Stalowej Woli i regionu, aktywności jego mieszkańców, odbudowy placówek Banku, pozyskiwania kadry i doskonalenia usług zmierzających do pobudzenia gospodarki. Jednocześnie podkreślając, że jest to dla Banku wyjątkowy rok, który będzie także okazją do wspólnego świętowania podczas uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w dniu 29 kwietnia br.

Rok 2016 był dla Nadsańskiego Banku kolejnym okresem wzrostu skali działania, rozwoju oferty produktowej, pozyskiwania nowych klientów i doskonalenia procesów biznesowych oraz dalszego poszerzenia obecności na rynkach wielkomiejskich. Rok 2016 był także pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania w ramach Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS, która w ramach wykonanego audytu dokonała pozytywnej oceny całokształtu funkcjonowania Banku.

Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.