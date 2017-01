Zebrali tonę żywności dla kresowiaków

[Zdjęcia] Ponad tonę żywności zebrano podczas corocznej akcji „Rodacy Bohaterom” Stowarzyszenia Odra Niemen. W zbiórkę żywności dla kombatantów zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie zaangażowali się m.in. mieszkańcy Stalowej Woli, Niska i okolic Rzeszowa oraz żołnierze 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, stowarzyszenia, fundacje i grupy rekonstrukcyjne. 22 stycznia zebrane dary zostały przetransportowane za wschodnią granicę.

Koordynatorem akcji był Dawid Cielepak, na co dzień żołnierz 3 Bataliony Inżynieryjnego. Zebrane artykuły zostały spakowane w paczki przez strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2096 „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego w Nisku i w minioną niedzielę przekazane członkom Stowarzyszenia Odra Niemen z Wrocławia. Paczki z Podkarpacia trafią bezpośrednio do polaków na Białorusi i w Mołdawii.

– Dzięki uprzejmości firmy „Flagi Miras” do każdej paczki spakowana została flaga narodowa. Ponadto w każdej paczce umieszczono kartkę z życzeniami które ręcznie wykonali uczniowie ze szkół w Stalowej Woli, Nisku i Giedlarowej – mówi Ryszard Żurecki, opiekun niżańskich strzelców. – Dziękujemy za wkład i zaangażowanie: Markowi Wróblewskiemu z Fundacji „Kedyw” w Stalowej Woli, Mariuszowi Szeferskiemu i Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej „Partyzant”, Fundacji „Przywróćmy Pamięć”, Krystianowi Fila i Podkarpacie mu Stowarzyszeniu Miłośników Militariów, trenerowi Pawłowi Kunyszowi z klubu „Kaito”, personelowi przychodni nr 3 w Stalowej Woli, stalowowolskim strzelcom, Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”, Firmie „Flagi Miras”, Stowarzyszeniu Kibiców Stali Stalowa Wola, żołnierzom 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku oraz Arturowi Białemu dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2096 „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego w Nisku.

