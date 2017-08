Zdrowie człowieka a suplementy diety

– Większość badań donosi, że suplementy diety nie są w żaden sposób potrzebne dla naszego organizmu, bardziej trzeba skupić się na zdrowym odżywianiu – twierdzi dietetyk Teresa Kaczmarzyk-Chamera. Temat suplementów diety i żywności ekologicznej poruszany był na spotkaniu zorganizowanym przez stalowowolskie „Amazonki”.

Temat spotkania powstał z myślą o osobach, które przez ograniczony dostęp do Internetu i innego rodzaju mediów, nie są w stanie zorientować się, dlaczego niektóre z produktów dostępne w każdym sklepie, źle wpływają na organizm człowieka.

W pierwszej kolejności słuchacze dowiedzieli się co to jest zdrowie, co wpływa na złe samopoczucie tak fizyczne jak i umysłowe oraz jak zadbać o swoją kondycję. Ważnym punktem spotkania była rozmowa o różnego rodzaju dietach, a w szczególności o suplementach oferowanych w agresywnych spotach reklamowych, dzięki którym mamy być piękni, zdrowi i wiecznie młodzi…

