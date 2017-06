Zdradziły ją zeszyty szkolne

Kobieta, która wyrzuciła do lasu śmieci poniesie odpowiedzialność za popełnione wykroczenie. Sterta papierów wyrzuconych przez mieszkankę Rudnika zapaliła się. W trakcie akcji gaśniczej strażacy znaleźli zeszyty szkolne dzieci i rachunek.

Pod koniec maja, straż pożarna została wezwana do gaszenia płonących śmieci w lesie, w Rudniku nad Sanem. Na zgliszczach strażacy znaleźli zeszyty szkolne dwójki dzieci i rachunek. Policjanci wysłali wezwanie do stawienia się w komendzie osobie, której dane znajdowały się na rachunku. Mieszkanka Rudnika nad Sanem była bardzo zdziwiona, gdy jej mąż przebywający za granicą dostał wezwanie na policję. W trakcie rozmowy z policjantem przyznała, że to ona wyrzuciła śmieci do lasu. Zalegały jej w domu i nie wiedziała co ma z nimi zrobić.

Kobieta posprzątała pozostałości po śmieciach. Zostanie przeciwko niej skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

KPP Nisko