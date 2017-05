Zdają egzamin dojrzałości

960 absolwentów stalowowolskich szkół zdaje w tym roku egzamin dojrzałości. Język polski, język obcy, matematyka i co najmniej jeden przedmiot dodatkowy to wyzwania, z którymi mierzą się tegoroczni maturzyści. Wyniki tych zmagań poznają 30 czerwca.

Maturalny maraton rozpoczął się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego. 5 maja maturzyści musieli stanąć oko w oko z królową nauk, czyli matematyką, 8 maja zaś zdawali egzamin z języka angielskiego. W ostatnich dniach odbywały się też egzaminy z informatyki, wiedzy o społeczeństwie czy wiedzy o tańcu.

– Sporo się uczyłam do matury i mam nadzieję, że będzie to miało przełożenie na czerwcowe wyniki. Najwięcej problemów jak dotąd sprawiły mi zadania otwarte z matematyki, ale jestem dobrej myśli. Nie sprawdzałam odpowiedzi po egzaminach, bo i tak nie zapamiętałam wszystkiego co zaznaczyłam, a po co dodatkowo się stresować, będzie co ma być – mówiła tegoroczna maturzystka Karolina. – Wiadomo, że jedne zadania były łatwiejsze drugie trudniejsze, ogólnie jestem z siebie zadowolony, czy słusznie, okaże się w czerwcu – mówił maturzysta Michał.

W tym roku do matury przystąpiło 960 absolwentów stalowowolskich szkół średnich. Mury Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej opuściło w tym roku 267 absolwentów, wszyscy przystąpili do egzaminu dojrzałości. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego edukację zakończyło 161 uczniów, do matury przystąpiło zaś 153 osoby. Z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki pożegnało się 185 absolwentów, z których 141 zdaje egzaminy majowe. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego ukończyło 102 osoby, 78 przystąpiło do matury. Z 134 absolwentów Centrum Edukacji Zawodowej egzamin dojrzałości zdaje 120 osób. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ukończyło 58 osób, 10 z nich zmaga się z tegorocznymi arkuszami egzaminacyjnymi. Wszyscy absolwenci Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w liczbie 191 przystąpili do matury.