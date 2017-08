Zbierają makulaturę, by zbudować studnię w Czadzie

Już po raz drugi mieszkańcy Jeżowego włączyli się w zbiórkę makulatury, która pomoże w budowie studni w Czadzie. Dzięki akcji ubiegłorocznej udało się zebrać ponad 9 ton makulatury i wybudować studnię Św. Antoniego w wiosce Rassfill. Organizatorzy liczą na podobny sukces.

Początkowo akcja miała potrwać tylko do 24 sierpnia. Jednak duże zainteresowanie mieszkańców sprawiło, że została ona przedłużona o kolejne dwa tygodnie.

Makulaturę można dostarczyć do konteneru ustawionego przy małym parkingu parafialnym, za przystankiem PKS, obok kościoła parafialnego w Jeżowem.

Organizatorzy proszą o dostarczenie makulatury powiązanej w małe paczki, w workach papierowych lub w kartonach. Zebraną makulaturę obierze firma recyklingowa z Rzeszowa, a uzyskane środki finansowe, poprzez głównego koordynatora akcji Ryszarda Łuczyka z Przeworska, trafią do polskich misjonarzy w Czadzie, którzy organizują budowę tych studni. Pracą misji i budową studni kieruje ks. Edward Ryfa. Tym sposobem pomagamy mieszkańcom afrykańskich wiosek, by mieli stały dostęp do wody – wyjaśniają organizatorzy akcji w Jeżowem.

Wszelkich informacji o akcji udziela sołtys Jeżowego Podgórza Józef Głuszak nr. tel. 15 879 43 48.