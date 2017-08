Zbadaj słuch podczas Lata z Radiem

12 sierpnia do Stalowej Woli zawitają atrakcje związane z trasą koncertową Lato z Radiem, podczas której, podobnie jak w roku ubiegłym, w każdym koncertowym mieście będą się odbywać bezpłatne przesiewowe badania słuchu przeprowadzone przez lekarzy specjalistów z resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest to jednocześnie początek społecznego programu „Po Pierwsze Zdrowie”, który jest realizowany przez Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z zespołem Lata z Radiem oraz Telewizją Polską. W ramach Programu odbywać się będą bezpłatne badania profilaktyczne pozwalające na wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych.

W Stalowej Woli zapraszamy na badania słuchu, które będzie można wykonać w Mobilnym Centrum Słuchu w Parku Miejskim im. K. Pilata przy ul. Popiełuszki w godzinach 9.00 – 15.00.

– Z naszych ubiegłorocznych doświadczeń wynika, że z możliwości wykonania bezbolesnych, nieinwazyjnych oraz przede wszystkim trwających tylko kilka minut badań, korzystali najchętniej seniorzy – mówi prof. Henryk Skarżyński pomysłodawca Programu oraz dyrektor Instytutu – Należy jednak pamiętać, że sprawny słuch jest podstawą komunikacji we współczesnym społeczeństwie, więc należy go sprawdzać w każdym wieku. Od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zespół Instytutu zorganizował i przeprowadził szereg programów wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Tylko w latach 2007 – 2015 wykonano ponad 1 mln badań przesiewowych słuchu w ramach kilkudziesięciu programów i projektów zarówno samorządowych, ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Wyniki wskazują, że ok 16-19 % dzieci w Polsce może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które mogą utrudniać prawidłowy rozwój mowy oraz rozwój społeczny.– dodaje prof. Skarżyński.

Mobilnemu Centrum Słuchu będzie towarzyszyło stoisko informacyjne Instytutu, przy którym mieszkańcy będą mogli również porozmawiać o tym, jakie schorzenia leczą nasi specjaliści z interdyscyplinarnych zespołów i z jakimi problemami można się zgłaszać Instytutu.

Lato z Radiem to także muzyka i koncerty. W Stalowej Woli, na letniej scenie wystąpią: zespoły Golec uOrkiestra i Varius Manx oraz Mateusz Mijał i Maciej Pol.