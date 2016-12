Zawłaszczanie ofiar

Jeszcze dwa dni przed smutną datą, myślałem, że wreszcie będzie jak być powinno. Jeżeli była wina musi być kara. Naruszona niewinność musi być wynagrodzona. Ktoś powie, że frazesy, ale gdyby nie one, dawno byśmy na drzewa wracali. Gdyby winowajcy wojskowego puczu z grudnia ’81 zostali ukarani, byłoby już dawno normalnie. Potem wystarczyłoby tylko zadośćuczynić ofiarom Jaruzelskiego i jego bandy. U nas jednak musi być inaczej. Przez 26 lat III RP to zbrodniarze karty rozdawali, a ofiary były wyszydzane, gdy się zająkiwały, że nie mają za co żyć.

Moja nadzieja na normalność brała się z zapowiedzi obcięcia apanaży esbekom i przynajmniej zdegradowania Jaruzelskiego i Kiszczaka (choć nie wiem dlaczego też nie Siwickiego i Janiszewskiego). Państwo nie wspomina na razie o wynagradzaniu krzywd ofiarom stanu wojennego, ale te już się do biedy przyzwyczaiły. Obiecujące było za to otwarcie stałej wystawy pamiątek po podziemnej „S” w Domu Katechetycznym. Osobiście uzupełniłbym ją o salę hańby z przynajmniej nazwiskami esbeków. Nadzieje na normalność prysły, gdy we wtorek włączyłem telewizor.

To, co działo się w Warszawie zakrawa równocześnie na śmieszność i strach. KOD i PiS wzięły się po prostu za łby. Nie wiem, po kiego diabła PiS-owcy próbowali zatrzymać ten drugi marsz. Odwet za marsze z 10 grudnia? W rocznicę stanu wojennego o odwecie akuratnie powinniśmy zapomnieć. Ubodło też mnie to, że ludziska krzyczeli „Komuch!” pod adresem Frasyniuka. Szedł co prawda w niepisowskim marszu, ale – bez obrazy – to Frasyniuk w stanie wojennym kierował podziemiem, a o Kaczyńskim słyszała wtedy najbliższa tylko rodzina. Tak, czy inaczej, Warszawka od tej pory będzie dla mnie tylko miastem przesiadkowym.

Stalowa Wola się tym razem bardzo spisała. Pomijając niedzielny wernisaż solidarnościowej wystawy, bardzo na miejscu była rekonstrukcja potyczki robotników z milicją pod Hutą. Stary dziad dopiero we wtorek pojąłem ideę Marszu Milczenia. Wcześniej dla mnie to było podwijanie ogona, bo ja bym ból głośno wykrzyczał. Gdy nasi startowali z pochodniami spod krzyża, w innych miastach już trwały jatki. Tu ich nie było. Tu było godnie. Tak trzymać.

Ciekaw byłem akcji tzw. lokalnej opozycji. Konglomerat PO, Nowoczesnej (nawet nie wiedziałem, że takowa u nas jest) i czegoś tam jeszcze, zapowiedział składanie kwiatów w miejscach kojarzonych z bólem stanu wojennego. Brawo, bo lepiej późno, niż wcale. Że ów konglomerat robił to w czasie innym, niż pozostali, też jestem w stanie zrozumieć. Może nie lubieć chociażby ciżby. Pochwalę go za to, że poszedł pod klasztor Kapucynów, bo przypomniał, że tam miała miejsce wielka esbecka prowokacja. Pochwalę też odwagę byłej posłanki. Butrynowa, gdy brała poselską dietę, zazwyczaj miała inne obowiązki, gdy w Stalowej Woli chodziły Marsze Milczenia. Teraz stanęła przed klasztorem, by o kawałku historii przypomnieć. Lepiej późno, niż wcale.

Eugeniusz Przechera