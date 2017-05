Zatrzymany za kradzież ciągnika rolniczego

Kradzieżą ciągnika rolniczego zakończyła się nocna eskapada młodego mężczyzny, który wybrał się na dyskotekę w Zarzeczu. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego złodzieja i odzyskali ciągnik.

W niedzielę 30 kwietnia po godz. 6, policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży ciągnika rolniczego w Zarzeczu. Poszkodowany zadzwonił na policję i wspólnie z członkami rodziny jeździł po Zarzeczu w poszukiwaniu ciągnika. Na ul. Hawryły zauważył mężczyznę kierującego skradzionym pojazdem, który wjechał w las. Zaraz po zgłoszeniu, na miejsce przyjechał dzielnicowy i policjant prewencji. Zabrali do radiowozu poszkodowanego i nadal jechali za złodziejem. Kiedy droga się skończyła, policjanci pobiegli za mężczyzną. Złodziej porzucił traktor i zaczął uciekać pieszo. Funkcjonariusze po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę.

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że 26-latek ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,6 promila alkoholu w jego organizmie. Trzeźwiał w policyjnnym areszcie do następnego dnia.

Policjanci ustalili, że 26-letni mieszkaniec Gwoźdźca, w niedzielę wybrał się na dyskotekę do oddalonego o 30 kilometrów Zarzecza. Do lokalu 26-latka przywiózł kolega. Miał go również stamtąd odebrać i odwieźć do domu. Mężczyzna bawił się w dyskotece do rana, pijąc alkohol. Nad ranem nie mógł się dodzwonić do kolegi, a potem rozładował mu się telefon. Wyszedł z dyskoteki i kierował się w stronę centrum Zarzecza. Próbował zatrzymać samochód aby kierowca go podwiózł do domu, kiedy nie miał czym wrócić postanowił, że ukradnie ciągnik.

26-latek będzie odpowiadać przed sądem za kradzież i jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości.