Zatrzymali wandala na gorącym uczynku

Kilku minut potrzebowali stalowowolscy policjanci na zatrzymanie 28-latka, który uszkodził kilka samochodów. Mężczyzna zarysował w nich karoserię i oberwał lusterka. Wandal był pijany, trafił do policyjnego aresztu. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wczesnym rankiem tuż po godz. 5.30 w Stalowej Woli przy ulicy Żeromskiego. Policjanci otrzymali sygnał od mieszkańca miasta o mężczyźnie, który uszkodził kilka samochodów obrywając w nich lusterka. Zgłaszający incydent podał rysopis i ubiór wandala.

Policjanci natychmiast udali się w rejon osiedla, gdzie doszło do uszkodzenia pojazdów. Tam zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi i szedł w kierunku ulicy Ofiar Katynia. Na widok mundurowych zmienił kierunek i zaczął uciekać, ale po pościgu został zatrzymany.

Po wylegitymowaniu okazało się, że był to 28-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Mężczyzna był pijany. Badanie wykazało 1,55 promila alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze ustalili, że 28-latek uszkodził cztery samochody. Wandal kopał po pojazdach zarysowując powłokę lakierniczą oraz obrywał lusterka. Uszkodził bmw x6, fiata punto, audi a6 oraz renault scenie. Łączne straty pokrzywdzeni oszacowali na ponad 6 tysięcy zł.

28-latek trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli.