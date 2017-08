Radni Województwa Podkarpackiego rozpoczęli pracę po wakacyjnej przerwie uroczystą sesją sejmiku. Okazja była wyjątkowa, bo wiązała się z wręczeniem księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Podczas sesji podjęto również uchwałę w sprawie roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy.

Marszałek Władysław Ortyl wygłosił zza sejmikowej mównicy laudację na cześć ks. biskupa Edwarda Frankowskiego:

– Cieszę się, że przypadł mi w udziale zaszczyt i przyjemność wygłoszenia laudacji na cześć Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego, w związku z przyznaniem tytułu Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego. Tytuł ten to godność, honorująca jednostki wybitne, ludzi o ogromnych zasługach w dziedzinie, w której działają, ludzi niepowtarzalnych, którzy współtworzą wizerunek naszego regionu i jego mądrość – mówił Władysław Ortyl.

Marszałek w laudacji zwrócił uwagę na aktywność księdza biskupa na rzecz Polskiej Akcji Katolickiej, także na jego działalność naukowo-dydaktyczną oraz zaangażowanie na rzecz powstania filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Jednocześnie podkreślił zasługi biskupa na polu działalności społecznej, w tym wspierania ruchu opozycyjnego wobec represyjnego aparatu komunistycznego. Marszałek mówił też o Jego duchowym przewodnictwie dla wiernych Kościoła Katolickiego w południowo-wschodniej Polsce w czasach komunizmu, wspomniał o jego zasługach na rzecz powstania NSZZ „Solidarność” i zaangażowaniu w obronę praw ludzi pracy i działaczy opozycji represjonowanych przez system komunistyczny.

Biskup Edward Frankowski otrzymując odznakę podziękował za piękne słowa kierowane pod swoim adresem, jednocześnie cofną się w swoich wspomnieniach do czasów swojej działalności na rzecz Kościoła Katolickiego i „Solidarności”. Biskup Edward Frankowski powiedział także:

– Człowiek nigdy nie jest usatysfakcjonowany, bo całego serca nie potrafi włożyć w to wszystko, co ma czynić ażeby było przyjęte przez Boga i ludzi. Dlatego chciałbym, żeby została zachowana zasada: „Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam”, co oznacza: „Nie nam, Panie, nie nam, lecz imieniu Twemu niech będzie chwała.” Jeśli cokolwiek w moim życiu stało się dobrego, to źródłem tego dobra jest Ten, który jest najlepszy, jest samą miłością, który jest naszym Bogiem, Stwórcą, obdarza nas hojnie, prowadzi i chce nas u siebie mieć wiecznie szczęśliwych – powiedział biskup.

