Zasłużona porażka z Wartą

Stal wciąż nie potrafi wiosną wygrywać. W sobotę trzy punkty ze stadionu przy ul. Hutniczej wywiozła Warta Poznań. Kolejnym rywalem „Stalówki” będą Błękitni. Jeżeli ze Stargardu nasza drużyna wróci bez punktów to prawdopodobnie dojdzie do zmiany trenera.

W spotkaniu z Wartą Stal zaprezentowała chaotyczną, bezładną kopaninę i na dobrą sprawę ani razu nie zagroziła poważnie Laskowskiemu. Warta wcale nie była lepsza, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale przynajmniej potrafiła sobie wypracować kilka pozycji strzeleckich. Jedyna bramkę zdobyła z pomocą… Frątczaka. Po rzucie wolnym bitym z boku boiska, bramkarz Stal wypiąstkował piłkę na szósty metr, wprost na głową Tomasza Dejewskiego. Stoper Warty skorzystał z prezentu i jak się później okazało, było to trafienie na wagę trzech punktów.

Stal Stalowa Wola – Warta Poznań 0:1 (0:1)

0:1 Dejewski (15)

Stal: Frątczak – Waszkiewicz, Jarosz, Kołodziej, Wójcik – Korczyński (46 Piechniak), Stelmach (46 Wasiluk), Żołądź, Jonkisz (62 Mokrzycki), Bętkowski – Gębalski (76 Siudak).

Warta: Laskowski – Siwek, Dejewski, Kieliba, Kiełb – Laskowski, Marciniak – Brzostowski, Goździk (79 Cywiński), Ciarkowski (90 Chromiński) – Broź (65 Spławski).

Sędziował: Daniel Kruczyński (Żywiec). Żółte kartki: Jonkisz, Kołodziej, Waszkiewicz – Goździk, Laskowski. Widzów 400.