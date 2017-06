Rusza kolejna wystawa edukacyjna w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Tym razem przybliżamy świat niewielkich owadów – pszczół. Prawie wszyscy uwielbiamy miód i doceniamy jego walory odżywcze, właściwie wiemy jak wygląda pszczoła, ale czasami mamy kłopot z odróżnieniem jej od osy. A czy zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, jaki wpływ na nasze życie mają pszczele roje? Te i inne wątpliwości rozwieje nowa wystawa pt. „Let’s bee friends, czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami”.

Zapraszamy na jej otwarcie, które odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w oddziale Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Staszica 14. W programie zwiedzanie wystawy, warsztaty edukacyjne z pszczelarzem, degustacja miodów, pokaz filmu Łowcy miodu oraz możliwość zakupu ekologicznych miodów różnych gatunków.

Początki wspólnej historii człowieka i pszczół nikną w odmętach prehistorii. Te małe stworzenia, choć badane i opisywane od wieków, wciąż wydają się być tajemniczymi cudami natury. Żyją w zhierarchizowanej grupie, potrafią w tańcu kodować informacje, a nade wszystko gwarantują przetrwanie wielu żyjącym na ziemi gatunkom, nie wyłączając człowieka. Co właściwie wiemy o pszczołach? Jak wygląda ich współpraca z człowiekiem? Te pracowite stworzenia, od tysięcy lat niezmiennie wykonujące swoje zadania, dzielą się z nami swoimi cennymi produktami, a przede wszystkim są ważnym ogniwem w procesie wegetacji roślin, które codziennie spożywamy. Jakimi w takim razie jesteśmy partnerami w tej relacji, jeśli przez nasze działania nasi sprzymierzeńcy giną? Co możemy zrobić, żeby powstrzymać ten proces? Co jeszcze potrafią pszczoły – czy są tylko maszynkami do produkcji miodu?

Odpowiedzi na te pytania pojawią się na wystawie „Let’s bee friends, czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami”. Opowiemy na niej nie tylko, czym zajmują się pszczoły i jak wygląda praca pszczelarza, czy w jaki sposób je chronić, ale pokażemy też, jak owady te inspirują projektantów i architektów.

W module edukacyjnym, opartym na książce „Pszczoły” Wydawnictwa Dwie Siostry, zaprezentujemy współczesne ule, strój i narzędzia pszczelarza oraz biżuterię, przedmioty codziennego użytku i architekturę, inspirowane życiem pszczół. Będzie można zobaczyć z jednej strony zakorzenione lokalnie tradycyjne produkty wykorzystujące miód, z drugiej – kolekcję, często dla nas egzotycznych i nietypowych, miodów z całego świata, a także inne cenne produkty pszczele. Przedstawimy inicjatywy zwracające uwagę na ochronę pszczół, jak np. projekt ula dostępny na wolnej licencji do samodzielnego wycięcia i złożenia. Wystawa to też cenne źródło informacji o tym, jak dbać o pszczoły i jak sprawić, żeby nasz ogród stał się im przyjazny. Część pokazującą wykorzystanie struktury plastra miodu wzbogacą przykłady jego zastosowania w architekturze, meblarstwie, ale i w branży oświetleniowej, czy przy produkcji sprzętu sportowego.