Zapory nie do przebycia

Wybierasz się w podróż pociągiem z przystanku Stalowa Wola Centrum i chcesz wejść na peron, ale szlabany na przejściu przez tory są już opuszczone. Co robić? By nie złamać przepisów powinieneś przełożyć wyjazd, bo w takiej sytuacji legalne dostanie się na peron jest już niemożliwe.

Poziome przejście przez tory dla pieszych i rowerzystów, które – po latach monitów i starań – zastąpiło w czerwcu tego roku dawną kładkę, na pewno jest ułatwieniem przy przekraczaniu torowiska. Ale rodzi też problemy, które przy kładce nie występowały. Niemożność dostania się na peron przy opuszczonych rogatkach to jeden z nich. – A jeśli złamię przepisy i przecisnę się pod szlabanami, to czy nagranie z kamer monitorujących przejście będzie wykorzystane do ustalenia mojej tożsamości? – zapytał nas jeden z czytelników „Sztafety”.

Uwag w sprawie funkcjonowania poziomego przejścia przez tory jest zresztą więcej. Dlaczego szlabany na przejściu opuszczane są z tak dużym wyprzedzeniem przed przejazdem pociągu, sięgającym nawet 4-5 minut? Co mają zrobić osoby, które zostały „uwięzione” w czasie przejścia przez tory przez opadające rogatki? Czy można poprawić synchronizację ich podnoszenia na przejściu i pobliskim przejeździe kolejowym?…

