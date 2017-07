Zapalili VETO pod sądem

[ZDJĘCIA] Około 200 osób zebrało się w poniedziałkowy wieczór, 24 lipca, przed gmachem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w obronie niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości i Sądu Najwyższego. – Na pewno jest potrzebna reforma sądów, ale nie może być to robione w sposób, który podporządkowuje sądy jednej partii. Dzisiaj rządzi PiS, potem będzie rządził ktoś inny. Chodzi o to, żeby sądy były niezależne, chodzi o to, żeby zachować trójpodział władzy – mówiła do zgromadzonych była posłanka PO Renata Butryn. Zaapelowała też do stalowowolskich parlamentarzystów PiS o „konstruktywną refleksję”.

Uczestnicy zgromadzili się przed głównym wejściem do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, część przyniosła ze sobą zapalone znicze, mające być symbolicznym światełkiem nadziei i pokoju.

– Bardzo dziękuję młodym osobom, które włączyły się w ten protest, bo w ich rękach jest nasza przyszłość, przyszłość naszej ojczyzny. Wierzę w ich mądrość i determinację, w to, że będą umieli zawalczyć o to, żeby ich ojczyzna była nowoczesna, otwarta demokratyczna i należała do wspólnej rodziny europejskiej – stwierdziła Renata Butryn.

Z kolei Małgorzata Czwarno, szefowa PO w Stalowej Woli, przypomniała, że prezydent Duda powiedział, że decydującym argumentem za dwoma wetami do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, była dla niego opinia Zofii Romaszewskiej, ikony „Solidarności”, która, jak to ujęła – jest gorliwą zwolenniczką PiS-u, ale powiedziała jedno: – ja już żyłam w takim kraju, w którym prokuratora i sędziego wybierał minister sprawiedliwości i nie chcę, żeby to wróciło.

Do prezydenta Dudy apelowano także o trzecie weto, do ustawy o ustroju sądów powszechnych, która także ma łamać trójpodział władzy w Polsce.

– Jesteśmy tutaj przed Sądem Rejonowym. Prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych ma wybierać minister Ziobro. Również ma wskazywać sędziów, którzy rotacyjnie mają rozpatrywać różne sprawy, bez względu na to, w czym się specjalizują – mówiła była posłanka SLD Joanna Grobel-Proszowska. – W tym zgromadzeniu biorą udział ludzie od lewa do prawa. Wszyscy ci, którym zależy żeby Polska była wolna. Proszę państwa, to trzecie weto jest niezbędne, ale jestem pełna obawy, bo przed chwilą wysłuchałam orędzia pani premier. Pani premier trzykrotnie powtórzyła, że się nie ugniemy. Nie wiem co to znaczy, być może będzie nawet rozwiązanie Sejmu. Miejmy nadzieję, że pan prezydent się nie wycofa. I my tu zgromadzeni przed Sądem Rejonowym doczekamy się jego sensownych poprawek do ustawy o sądach powszechnych.

Podczas jej wystąpienia z zapalonych zniczy ułożono na chodniku słowo VETO, a potem rozdawano egzemplarze Konstytucji RP. Odśpiewano także hymn i skandowano: Konstytucja! oraz Wolność! Równość! Demokracja!