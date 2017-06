Zanim zaczęła się pacyfikacja

Angielski samolot halifax wystartował z bazy w Brindisi celem dokonania zarzutu broni dla polskiej partyzantki. W trakcie rejsu niemieckie samoloty uszkodziły jeden z silników. Po wykonaniu zadania kontynuowanie lotu było niemożliwe. Dowódca załogi samolotu Thomas Storrey wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Halifax rozbił się w rejonie Tarnogóry, już po wyskoczeniu lotników na spadochronach. Działo się to w nocy 23 na 24 kwietnia 1944 r. Żołnierze AK wywodzący się z Batalionów Chłopskich, dowodzeni przez „Kłosa” (Walenty Kida) i „Sosnę” (Stanisław Sudoł – wówczas dowódca oddziału specjalnego BCh – LSB) odszukali czterech angielskich lotników spośród siedmioosobowej załogi i ukryli ich w leśnym bunkrze.

Odlot do Kijowa

Nocą 26 kwietnia angielskich lotników przekazano w pobliżu Sanu, przed przeprawą, akowcom ze Stalowej Woli, wśród których był Bełżyński „Kret”, bracia Roman „Zawada” i Antoni „Zyndram” Adamczykowie, oraz zastępca komendanta obwodu AK, Zenon Wołcz „Wilk”. Na Zasaniu Anglikami zajął się stalowowolski oddział AK „Kmicica” (Jan Orzeł). Sądzić należy, że i w tym wypadku doszło do swoistej współpracy, z początku lotnikami zajmowali się partyzanci „Kmicica”. Również do tego zadania włączyli się żołnierze „Ojca Jana” (Franciszek Przysiężniak). Wreszcie „Konar” usadowił ich wraz z towarzyszącym tłumaczem „Puchaczem” (Jerzy Łyżwa) w nadleśnictwie w Rakowej, a następnie, gdy okazał się niemożliwy przylot angielskiego samolotu z Włoch, dogadał się z Mikołajem Kunickim „Muchą”, który drogą radiową dał znać do Kijowa o „gościach z nieba”. W końcu nocą 6 czerwca 1944 roku wylądowały dwa radzieckie samoloty na lotnisku urządzonym niedaleko Huty Krzeszowskiej. Partyzantom przywiozły broń, zabrały zaś rannych i oficera, który nadzorował przygotowanie polowego lotniska. W samolocie znaleźli się Storrey, Stradling, Keen, Hughes oraz tłumacz „Puchacz”. Lądowanie i odlot osłaniał, prócz „Muchy”, oddział „Ojca Jana” i „Kmicica”. Po latach okazało się, że cała załoga halifaxa przeżyła wojnę.

Akcja w Rozwadowie

Rozwadów był liczącym się węzłem kolejowym, przez który przejeżdżały pociągi ze sprzętem wojennym i wojskiem niemieckim. Pomysł zaatakowania stacji kolejowej zrodził się na Zasaniu. „Mucha” Kunicki dysponował właściwym wyposażeniem, potrzebnym materiałem wybuchowym, a także, co istotne, wyszkolonymi minerami. 1 czerwca rusza do Rozwadowa kilkuosobowa grupa złożona z partyzantów „Muchy” i polskich przewodników, w tym z oddziału „Kmicica” byli: „Piorun” (Antoni Musialik) i „Zawada” (Roman Adamczyk). Na drugi dzień partyzanci Kunickiego, a z nimi „Piorun”, podminowali nastawnię kolejową i wieżę ciśnień w pobliżu stacji. Nastawnię zniszczył ładunek wybuchowy umieszczony w jej wnętrzu, natomiast wieżę ciśnień zdołano tylko uszkodzić. Za tę akcję „Piorunowi” i „Zawadzie” przydzielono w nagrodę pistolety maszynowe.

O akcji na stacji kolejowej w Rozwadowie wspomina kronika klasztoru oo. Kapucynów w Rozwadowie. Pod datą 4 czerwca 1944 roku jest w niej taki zapis: W nocy (…) w pobliżu silna detonacja. W ciągu dnia mówią, że na dworcu przetokowym wysadzono w powietrze jakiś budynek (?), blok i wieżę ciśnień…

Ujęcie wywiadowców

Wywiad z Krakowa donosił o szykującej się pacyfikacji w rejonie lasów janowskich i biłgorajskich. Por. „Poraj”, por. „Wieża” (Jan Kajzer) i kpr. „Majka” (Stanisław Pelczar) z oddziału „Ojca Jana”, znaleźli się w Ulanowie, aby zorientować się w sytuacji. „Poraj” z „Wieżą” mieli za zadanie dowiedzieć się od szefa wywiadu obwodu „Teki” (Tadeusz Karnibad) bliższych szczegółów o przygotowywanej przez Niemców akcji. Nieopodal rynku, w pobliżu restauracji, jakiś chłopiec powiedział do samotnie idącego „Poraja”, że trzech Niemców przeprawia się przez San. Potyrański polecił mu, aby rozejrzał się czy aby nie więcej ich przepływa przez rzekę. Chłopak ustalił, że chyba zawrócili, bo ich nie widać. Na drodze pojawili się trzej mężczyźni. „Poraj” zdecydował się ich zatrzymać. „Stać! Ręce do góry!” – krzyknął, gdy go minęli. Stoją z rękami w górze. Na szczęście w chwili, gdy głowił się, w jaki sposób ich rozbroić, nadbiegł „Wieża” i „Majka”. Nagle pojawił się również młody chłopak z oddziału „Ojca Jana” – „Szpicyfinder” (Stanisław Witkiewicz). W trójkę zaczęli przeszukać zatrzymanych. Znaleźli przy nich granaty i broń, tylko jeden z nich nie miał pistoletu. Wkrótce przybył „Jaskółka” (Michał Oleksak), któremu „Poraj” polecił sprowadzić furmankę. Jeńców przewieziono w pobliski las, gdzie wstępnie ich przesłuchano. „Wieża” rozpoznał policjanta granatowego Nowaka ze stalowowolskiego posterunku, ale oni wszyscy i tak się tłumaczyli, że handlują tytoniem. Pod eskortą akowców z Ulanowa zatrzymanych przerzucono do lasu pod Momotami i wkrótce przekazano ich do obozu „Ojca Jana”. Relacjonuje „Przybyła” (Karol Wnuk): Przywieźli ich furmanką. Jak już byli u nas twierdzili, że są spekulantami, ale przecież przy rewizji znaleziono po dwa granaty i pistolety. Tylko Ukrainiec nie miał pistoletu. Nie chcieli się przyznać po co przyszli do Ulanowa, dopiero jak Obermeister der Schuppo, tak się tytułował Niemiec, dostał parę razów odezwał się: „Powiem wam, tylko nie przy nich” i wskazał na Nowaka i Ukraińca. Okazało się, że Niemcy szykują akcję przeciw partyzantom, a ich trzech wysłali na rozpoznanie w terenie. Kazano im rozebrać się do naga. Nie bronili się, sami się położyli w dołku. W pewnym momencie żandarm z posterunku w Nisku, Ukrainiec, nagi, zaczął uciekać. Zdążył przebiec najwyżej trzydzieści metrów i trafił go „Podkowa”. Nowak przed śmiercią, sam to słyszałem, powiedział: „Jestem winien, zabijcie mnie, tylko pamiętajcie o żonie i dziecku”. Zastrzelono ich w dołku. Obermeister der Schuppo nazywał się Alfred Golin, mówił dobrze po polsku. „Wieża” nie mylił się – Nowak był policjantem ze stalowowolskiego posterunku, wyróżniał się gorliwością w szykanowaniu Polaków. Potwierdził wiadomość o zamordowaniu „Zaremby” (K. Pilata) w areszcie przy Bismarckstrasse. Wiadomości o zbliżającej się akcji oczyszczającej przekazał wcześniej „Wieży” i „Porajowi” mjr „Teka”.

Połączenie sił

Zwiadowcze patrole wysłane jeszcze tego samego dnia (9 czerwca) nie pozostawiły żadnej nadziei na jakąkolwiek pomyłkę. Niemcy na dobre zamykali zbrojny kordon. W sytuacji dużego zagrożenia oddział „Kmicica”, wtedy już bez mianowanego dowódcy a z „Porajem” i „Wieżą” na czele, dołącza do ludzi „Ojca Jana” pod komendą por. „Konara” (Bolesław Usow). Tu warto wspomnieć, że rozmowy na temat połączenia obu oddziałów toczyły się od dawna, doszło do niego na dzień przed próbą wyrwania się z okrążenia. Podporządkowanie stalowowolskiego oddziału „Konarowi” obowiązywało na czas wspólnej walki.

Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak potoczą się losy zgrupowania partyzantów. Przed marszem w kierunku Zawichostu, (gdzie zamierzono sforsować Wisłę i w ten sposób wyrwać się z okrążenia), na apelu zaproponowano – kto chce, może odejść i na własną rękę szukać ratunku. Dwóch z oddziału stalowowolskiego „Kmicica” zaryzykowało odejście, reszta żołnierzy, postanowiła walczyć. Z oddziału odeszli przed samą pacyfikacją Edmund Leki „Kieliszek” i Jan Klimka „Ster”. Udało się im przedrzeć do Pysznicy, a stamtąd przez San do Ozetu i Stalowej Woli.

Wiadomości o szykowanej przez Niemców wielkiej akcji oczyszczającej w czerwcu 1944 roku potwierdziły zeznania ujętych w Ulanowie, potem zlikwidowanych, Nowaka, Golina i żandarma ukraińskiego Chałupy. W tym czasie, gdy pierścień na dobre się zwierał, oddziały „Ojca Jana” i „Kmicica” stacjonowały w pobliżu Momotów. 9 czerwca na naradzie dowództwa postanowiono przebijać się w kierunku Lipy, tam przejść linię kolejową i dalej maszerować w kierunku Zawichostu, a następnie, po sforsowaniu Wisły, oddział miał się usadowić w Górach Świętokrzyskich. W obliczu niebezpieczeństwa „Konar” zdecydował się rozwiązać szkołę podchorążych i podoficerską. Padła propozycja, głównie adresowana do uczestników szkoły, aby przedzierać się na własną rękę. W ten sposób zamierzano wzmocnić siłę ogniową oddziału i zwiększyć jego operatywność. Przed wymarszem zgrupowanie liczyło około 300 żołnierzy. Z oferty skorzystało ponad stu partyzantów, tak że oddział, jak twierdzi „Bruzda” (Stanisław Bałut) pełniący wówczas funkcję oficera dyżurnego, liczył dokładnie 183 partyzantów. Zgrupowanie oddziałów „Kmicica” i „Ojca Jana” pod dowództwem por. „Konara” (Bolesław Usow) wyrusza 9 czerwca 1944 roku, aby wyrwać się z niemieckich kleszczy.

Pod tą datą „Sęp” Mieczysław ostrowski napisał w notatkach: Dzisiaj mamy pobudkę jak zwykle. Modlitwa, śniadanie. O godz. 7.00 przyjeżdża na koniu łącznik i melduje, że Niemcy zjeżdżają się niedaleko nas, zaledwie 8 km. Jest ich około dwóch tysięcy. Później z innej strony, że jest ich tysiąc, to znaczy, że okrążyli nas. Szkoła na razie przerwana. Kto się ma gdzie ukryć to poszedł; do domu względnie na placówkę (…) Wieczorem wyruszamy marszem bojowym na długą mękę. Marsz daleki, męczący, a najważniejsze, że mamy przejść szosę obstawioną przez Niemców.