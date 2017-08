„Zakręcona” wystawa w leżajskim muzeum

Od połowy sierpnia do końca października Muzeum Ziemi Leżajskiej przygotowało wystawę czasową – „ …A jednak się kręci”. Wystawa prezentuje zbiór ok. 300 eksponatów, m.in. magle, pralki, sieczkarnie, młynki, maselniczki, telefony, itp. Wszystkie te przedmioty łączy jedno – są to urządzenia na korbę. Eksponaty pochodzą głównie z końca XIX i początku XX wieku, kiedy korba przeżywała swój renesans.

Wystawie towarzyszy plebiscyt „Pozytywnie zakręceni w powiecie leżajskim”. – Pozytywnie zakręceni mieszkają w każdym zakątku świata, gdzie pieczołowicie pielęgnują swoje hobby. Muzeum Ziemi Leżajskiej postanowiło wyjść z inicjatywą odnalezienia takich osób poprzez organizację plebiscytu ph. „Pozytywnie Zakręceni”. Zasady konkursu są proste – nie jest ważne czym zajmuje się taka osoba, liczy się fakt, że jego niecodzienne hobby wzbudza zainteresowanie – piszą organizatorzy plebiscytu.