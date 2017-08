Zajrzyj do wnętrza XX-wiecznego dworu wiejskiego

„Dwór dla dzieci” – Jan Skuratowicz, Tomasz Zysk

(Wydawnictwo ZYSK i S–ka)

Oto książka dla dzieci pokazująca wnętrza XX-wiecznego dworu wiejskiego.

Jaś Ogonek, mała myszka, marzył o tym od dawna. Zmęczony życiem, wyrusza w poszukiwaniu przygody w wielkim świecie. I tak trafia do dworu wiejskiego. Ta niezwykła książka pomoże dzieciom zapoznać się z wnętrzami dworu wiejskiego z początku XX wieku. Wspólnie zajrzymy do pokojów wszystkich jego mieszkańców, a także do pomieszczeń pełniących kluczowe dla domu funkcje (kuchnia, kredens, jadalnia, stajnia z powozownią). Jaś Ogonek szybko odkryje, że ma niezwykły dar – potrafi rozmawiać z przedmiotami.

Dzięki temu dowiemy się: czym zajmował się pan domu, dlaczego kuchnia to kiepskie miejsce dla myszy, po co komu globus, dlaczego fortepian to taka maruda, skąd niedźwiedź w sieni, gdzie prowadzi winda, dlaczego żurnale są tak obrażalskie.

KONKURS! Dzięki uprzejmości Wydawnictwa ZYSK i S-ka mamy 1 egzemplarz tej książki dla naszych Czytelników. Otrzyma go osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do redakcji pod numer 15 642 25 02 w piątek (18 sierpnia) o godz. 10.00.