Zagrali ku pamięci Bogdana

20 maja w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się nietypowy turniej siatkarski. Był to I pierwszy Memoriał imienia Bogdana Tofilskiego, którego pomysłodawcą był jego brat, Andrzej Tofilski.

– W Stalowej Woli jest organizowany Memoriał im. Tadeusza Duszyńskiego. W tym roku przypada jego 8 edycja. Ja wpadłem na taki pomysł żeby również i u nas zorganizować podobny Memoriał. Bogdan grał w siatkówkę i też ją lubił. Z resztą widać to, bo są tutaj jego koszulki. Myślę, że jak zorganizowaliśmy pierwszą edycję to dobrze byłoby żeby ten Memoriał organizować już cyklicznie, by spotykać się i wspólnie pograć. Dodatkowo zbieramy pieniądze na rodzinę naszego zmarłego kolegi, z resztą też zawodnika naszej drużyny Leśnik Rudnik, Andrzeja Nicałka – mówił Tofilski.

W tym szczególnym dniu siatkarze, rodzina oraz przyjaciele zmarłego radnego zebrali się, aby wspólnie rozegrać turniej piłki siatkowej i tym samym uczcić jego pamięć. W siatkarskich zmaganiach udział wzięło aż sześć drużyn. Były to: Orkan Nisko, Stella Samax, WP Transfer Stalowa Wola, Leśnik Rudnik, RDLP Lublin oraz Wiklina Rudnik. Zawodnicy rozegrali mecze w dwóch grupach A i B, po dwie drużyny każdy z każdym, które wyłoniły półfinalistów. Rozegrał się również mecz o III miejsce. W finale, w którym zmierzyli się zawodnicy Orkana Nisko z drużyną Stella Samax Stalowa Wola, zwycięstwo przypadło zespołowi z Niska.

Na zakończenie Memoriału drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pamiątkowe puchary a najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni specjalnymi statuetkami. Tytuł MVP zdobył Mateusz Hołobut, zawodnik drużyny Stella Samax. Jako najlepszego przyjmującego nagrodzono Marcina Rybałę z WP Transfer. Najlepszym broniącym został Łukasz Dorobek ze Stelli Stalowa Wola. Na najlepiej atakującego wybrano Michała Chmielarza, siatkarza drużyny Orkan Nisko. Najlepszym rozgrywającym został Kamil Zanewicz z Orkana Nisko, natomiast nagrodę za najlepszą zagrywkę odebrał Kamil Zastawny z RDLP Lublin.

W trakcie zbiórki, która prowadzona była w tym dniu udało się zebrać 550 zł dla rodziny Andrzeja Nicałka.

Kamila Brzezińska