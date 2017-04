Zabrzmiały słowa poezji śpiewanej

Już po raz drugi w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zabrzmiały słowa i dźwięki poezji śpiewanej. 3 kwietnia podczas drugiej edycji Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej do muzycznych zmagań stanęło ponad 40 osób, w tym soliści oraz zespoły z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.

Konkurs organizowany pod patronatem starosty niżańskiego skierowany został zarówno do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych jak i osób dorosłych. Idea konkursu to przede zainteresowanie mieszkańców powiatu poezją śpiewaną, zainteresowanie także muzyków do wyboru, a nawet tworzenia autorskich tekstów literackich, popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej oraz ich repertuaru wśród młodzieży i osób dorosłych.

Jury pod przewodnictwem Agnieszki Kamińskiej oceniało przede wszystkim sposób wykonania utworów, poprawność dykcji, emisję głosu oraz ogólne wrażenie muzyków.

Wśród gimnazjalistów najwyżej oceniono Weronikę Strzempę, Natalię Owczarz, Oliwię Kobylarz, Kwartet Wokalny ZS z Ulanowa oraz zespół Ad Hoc z Niska. W kategorii ponadgimnazjalnej zwyciężyli Aleksandra Tęcza, Paweł Żurawski i Judyta Śmietana, a Zespół RCEZ zdobył wyróżnienie.