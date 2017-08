Spontaniczna kwiatowa akcja, która wywołuje uśmiech na twarzy, dotarła do Stalowej Woli. Dzięki Kwiaciarni Róża, 15 sierpnia w różnych miejscach naszego miasta będzie można spotkać samotne bukiety z bilecikiem „Zabierz mnie do domu”.

Akcja „Lonely bouqet day-Samotny bukiecik-weź mnie” narodziła się w Anglii. Samotne bukiety zostawiają w różnych miejscach miast kwiaciarze, floryści ale nie tylko. Może go zostawić każdy, a kwiaty mogą pochodzić z własnych ogrodów, łąk lub być też kupione w kwiaciarni. Ważne, żeby do każdego bukietu dołączyć kartkę z zachętą do wzięcia bukietu. Anglicy piszą “Take me”, u nas często jest to treść “Cieszę się,że mnie znalazłeś.Zabierz mnie do domu” lub samo “Zabierz mnie do domu”. Pamiętajmy, żeby zapewnić kwiatom wodę, dlatego warto postawić je w puszce, szklance, słoiku i koniecznie w zacienionym miejscu.

Sensem i celem akcji jest sprawienie radości nieznajomej osobie. Dlatego gdy we wtorek 15 sierpnia w Stalowej Woli zobaczysz samotny bukiecik zabierz go ze sobą!