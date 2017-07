Zabezpiecz swój rower

Złodzieje rowerów potrafią wykazać się dużą inwencją, by ukraść nam nasz jednoślad. Dlatego w tej walce musimy być czujni, sprytniejsi i dysponować odpowiednim zabezpieczeniem, którego złodzieje, tak łatwo lub najlepiej wcale, nie sforsują.

W ostatnich tygodniach na terenie Stalowej Woli doszło do kilku kradzieży rowerów. Aby zapobiec utracie naszych „dwóch kółek” warto zadbać o ich właściwe zabezpieczenie. Przede wszystkim nigdy nie można zostawiać roweru bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. To otwarte zaproszenie dla złodzieja, któremu wystarczy tylko kilka sekund. A im droższy rower, tym bardziej przyciąga wzrok. W tym przypadku duże znaczenie ma tu zastosowanie powiedzenia „okazja czyni złodzieja”.

Podstawowe najtańsze zabezpieczenia mogą nie wystarczyć. Przeciąć prostą linkę dla złodzieja to tylko chwila. Im lepsze zabezpieczenie, tym większa szansa, że złodziej odpuści sobie nasz rower. Ważne także, jeśli już zabezpieczamy nasz jednoślad róbmy to z głową. Zabezpieczenie przeplatamy przez koło i ramę do czegoś, co nie zostanie ukradzione razem z całym rowerem.

Rowerów nie zostawiamy także przed blokiem, na klatce, przed sklepem, w słabo zabezpieczonych piwnicach lub pomieszczeniach gospodarczych. Pamiętać należy także, że od dobrze zabezpieczonego roweru odpinamy na czas naszej nieobecności często wartościowe dodatki, takie jak licznik, lampki.

Jakie rodzaje zapięcia można nabyć?

Sklepy rowerowe oferują kilka rodzajów zapięć różniących się budową. Oto one:

U-lock – czyli zapięcie w kształcie litery „U”, posiadające praktyczny uchwyt na ramę. Pałąki w tego typu zapięciach są grube na kilkanaście centymetrów i zrobione ze stali nierdzewnej

Łańcuch – grube ogniwa, duży ciężar i ponadprzeciętna odporność na przecięcia. Mimo dość klasycznej budowy są bardzo skuteczne

Linka – powszechnie stosowana w rowerach, łatwa w transporcie i zajmuje niewiele miejsca. Spiralne linki są na tyle długie by bez problemu opleść rower.

Rozsądek, rozwaga oraz dobre nawyki w połączeniu z solidnym zabezpieczeniem, to nie gwarancja, ale jedyny dobry sposób na ochronę naszego roweru przed złodziejem.